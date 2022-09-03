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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بسعر أقل من 20 ألف ريال حراج السيارات بالسعودية، سيارات كثيرة مستعملة معروضة للبيع بأسعار منخفضة وتناسب ميزانية الكثير في المملكة سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين، فمع ارتفاع أسعار السيارات وما يشهده العالم وعدم توافر سيارات بسعر منخفض أصبح الاتجاه نحو شراء السيارات المستعملة المضمونة معتمدة ومفحوصة وتلك السيارات بأنواع مختلفة، حيث يوجد سيارات تويوتا مستعملة بأقل من 20 ألف ريال كورولا وكامري ويارس كلها موديلات سيارات مستعملة موديلات ليست قديمة ولكن بمحرك قوي، بمواصفات خليجية، سنعرض لكم سيارات بسعر أقل من 20 ألف ريال سعودية حراج المملكة.

سيارات مستعملة بسعر أقل من 20 ألف ريال سعودي

سيارة مستعملة تويوتا كامري طراز عام 2008، معروضة السيارة بسعر 18 ألف ريال سعودي، تحتوي السيارة على الكثير من المزايا من فتحة سقف، كما أن بها شاشة لقراءة عداد الممشى، كما أن بها مثبت سرعة، وخاصية فرامل مانعة الإنزلاق، كما أن السيارة بها زجاج كهربائي الحركة، تتضمن السيارة على كشاف ضباب للرؤية في القيادة، السيارة مخزن، القير للسيارة اوتوماتيك.

تمتاز السيارة بان الطلاء الخارجي لها وكالة مخزن. السيارة تتضمن جهاز استشعار الاصطفاف أمامي وخلفي. تحتوي السيارة على مساعد فرامل بخاصية BA. كما أن السيارة تويوتا كامري بها كاميرا خلفية. شاشة السيارة تحتوي على عداد ممشى 150 ألف كيلو متر. السيارة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي. سعر تويوتا كامري مطلوب السداد كاش 18 ألف ريال سعودي.

سيارة رخيصة تويوتا يارس موديل 2012 بالرياض

للبيع سيارة كاش أو تقسيط معروض المركبة تويوتا يارس موديل 2012، الطلاء الخارجي للسيارة باللون الأحمر الطلاء الأصلي تم به بعض الرش التجميلي من الجوانب، عداد الممشى للسيارة سجل قراءة بنحو 160 ألف كيلو متر، الوقود المستخدم بالسيارة البنزين، حالة البدي الخارجي وكالة نظيفة جدا وخالية من الصدامات أو الخدوش.