نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع فورتشنر يارس سورينتو وشيفروليه مستعمل نظيف بأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع فورتشنر يارس سورينتو وشيفروليه مستعمل نظيف بأرخص الأسعار، تتوفر بالشرقية للبيع سيارة تويوتا فورتشنر مستعملة موديل 2013 مشت 230 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر سعة 2700 سي سي يعطي قوة 178 حصان والقير أوتوماتيك، السيارة بحالة ممتازة تحتاج فقط إلى تغيير قطع إستهلاكية. المواصفات: لون خارجي أبيض، مقاعد مخمل، تحكم كهربائي بوضعيات المقاعد، اتصال USB، مشغل CD، مدخل AUX، صندوق خلفي كهربائي، بلوتوث، حساسات خلفيه، عدد 2 وسائد هوائيه، أحزمة أمان، جنوط 17 انش. وصل أعلى سوم إلى 30 ألف ريال.

للبيع سيارات مستعملة بأرخص الأسعار

توفرت للبيع بالمنطقة الشرقية أيضاً تويوتا يارس مستعملة موديل 2017 مشت 109 ألف كيلو متر، السيارة استعمال نظيف البودي والمحركات ممتازة، الاستمارة سارية والفحص جديد والسعر المطلوب 35500 ريال نهائي غير قابل للتفاوض. محرك 4 سلندر سعة 1300CC والقير أوتوماتيك، المواصفات: لون خارجي أبيض، جنوط مقاس 14 بوصة، مقاعد مخمل، عدد 2 وسائد هوائية، قفل مركزي، مكيف يدوي، منافذ للشحن والطاقة، إضاءات هالوجين.

وتوفرت بنفس المنطقة للبيع سيارة كيا سورينتو جيب مستعمل 2015 مشت 300 ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي يعطي قوة 174 حصان والقير أوتوماتيك، البودي يحتاج إلي دهان تجميلي والاستمارة منتهية، المحركات والمكيف بحالة ممتازة علي الشرط. المواصفات: حساسات خلفية، عدد 2 وسائد هوائيه، جنوط 17 انش، تكييف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، أبواب شفط، شنطة كهرباء، مقاعد مخمل. وصل أعلى سوم إلى 27 ألف ريال والسعر المطلوب 30 ألف ريال.

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تتوفر بمدينة تبوك للبيع سيارة شيفروليه ماليبو مستعملة 2013 فئة LTZ مشت 216 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي يعطي قوة 165 حصان والقير أوتوماتيك. السيارة بحالة ممتازة ماكينة قير وعضلات علي الشرط، البودي وكالة باستثناء الصدامات ولا يخلو بعض الدقات البسيطة، السيارة عليها عازل حراري كامل من نوع 3M. المواصفات: تشغيل عن بعد⁩، بصمة دخول ذكي ، فتحة سقف وشاشة ، حساسات خلفية وباقي المواصفات المعروفة.. تم عمل صيانة للقطع الاستهلاكية قبل شهرين تقريباً وقد وصل أعلى سوم إلى 25 الف ريال والبيع قريب.

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة شيفروليه سلفرادو مستعملة موديل 2013 مشت 300 ألف كم، محرك 8 سلندر سعة 5300 سي سي يعطي قوة 355 حصان والقير أوتوماتيك، السيارة بحالة ممتازة مجددة ومفحوصة بودي وكالة ماعدا سمكره بالرفرف الخلفي الأيسر. المواصفات: مراتب جلد، فتحة سقف، طبلون تخشيب، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، دي في دي، راديو، نظام خرائط، دعم بلوتوث، كاميرا خلفيه + حساسات ركن خلفيه. وصل اعلي سوم الي 27 الف ريال.