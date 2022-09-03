اقوى سيارات تويوتا للبيع بالتقسيط المريح جدا فى السعودية واحصل على سيارة احلامك بكل سهولة وباسعار تنافسية ومواصفات جبااارة

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عمر شويل - جدة اقوى سيارات تويوتا للبيع بالتقسيط المريح جدا ، إلى كل من يبحث عن خيارات مختلفة لشراء سيارات تويوتا الجديدة لنظام التقسيط، حيث يمكن من الآن الاستمتاع بنظام التمويل للحصول على السيارة الأحلام بكل سهولة دون أن تتعصر ميزانيتك عن طريق توفير نسبة تمويل مميزة جداً بكافة المناطق بالمملكة العربية السعودية.

كما أن سيارات الماركة العالمية تويوتا تعرف بأنها مميزة جداً وعالية الجودة مما يجعل الإقبال عليها من قبل المواطنين كثيراً، وسوف نقدم لكم بعض من السيارات المتاحة التي يمكن الحصول عليها ضمن عروض التقسيط.

اقوى سيارات تويوتا للبيع بالتقسيط المريح جدا

هناك الكثير من أنواع سيارات تويوتا التي يرغب الكثيرين الحصول عليها وما يمنعهم هو سعر السيارة وصعوبة الحصول عليها، ولكن يوجد بعض من سيارات تويوتا رايز 2022 وتويوتا رايس 2022 وغيرها من السيارات التي تتمثل فيما يلي:

سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة

تعتبر واحدة من السيارات العائلية من نوع دفع العجلات الأمامي يبلغ حجم محرك السيارة 1 لتر مكون من 3 أسطوانات يعمل على توليد قوة تصل إلى 97 حصان مزود بناقل حركة أوتوماتيكي، تستخدم السيارة نوع الوقود ونظام المحرك بنزين.

ويذكر أن معدل استهلاك الوقود 19.3 كم لتر وبالنسبة لوسائل الترفيه والتكنولوجيا مع توفير اتصال يو اس بي ومشغل سي دي ومدخل بلوتوث، و4 مكبرات الصوت ويبدأ سعر السيارة 69575 ريال سعودي.

سيارة تويوتا راش 2022

هي من السيارات العائلية ن نوع دفع العجلات وبها دفع خلفي يصل حجم محرك السيارة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات مع توليد قوة 103 حصان ومزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات تعمل السيارة من خلال نظام البنزين، ويذكر أن استهلاك الوقود 16.3 كم لتر.

أما من خلال وسائل الترفيه والتكنولوجيا متوفر بالسيارة اصال يو اس بي ومشغل سي دي وبلوتوث مع نظام أمان، كما يوجد بها 69 مكبرات صوت يبدأ سعر السيارة من 73255 ريال سعودي.

تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 لتر 2022

تعد من السيارات من فئة سيارة سيدان ومن نوع دفع العجلات الأمامي يصل حجم محرك السيارة 1.5 لتر 2022، مكون من عدد 3 اسطوانات مع توليد قوة بمقدار 119 حصان وناقل حركة أوتوماتيك وتستهلك من الوقود البنزين، يبدأ سعر السيارة من 75555 ريال سعودي.