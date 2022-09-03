نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الصحراء.. سعر ومواصفات سيارة لادا نيفا 2023 بالشكل الجديد في السعودية بإمكانيات ومميزات ليس لها مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سيارة لادا نيفا 2023، لا يتصدر كوكبة أسواق السيارات إلا السيارات الحديثة المزودة بأنظمة تكنولوجية تساعد القائد على قيادة سيارته بسرعة دون مواجهة صعوبة في الطرق الوعرة، كما يفضل الجميع اختيار السيارة الكلاسيكية والمتميزة من الخارج والداخل لتريح الركاب أثناء القيادة على الطرق السريعة، وتعتبر سيارة لادا نيفا من السيارات التي تصدرت قائمة البحث رغبة في معرفة مواصفات السيارة وأسعارها، وذلك لأنها من السيارات التى تمتلك محرك قوي يستطيع التجول بالسيارة في الأماكن الوعرة دون قلق، كما إنها مزودة بالدفع الرباعي للعجلات مما يسهل عملية التنقل، لذا سوف نوضح لكم سعر ومواصفات سيارة لادا نيفا الحديثة.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2023

تمتلك كل سيارة مواصفات مختلفة عن الأخري، ولكن هناك بعض المواصفات المميزة التي تجعل السيارة تنفرد بها في عالم السيارات، ونجد أن الجميع يلتف حول تلك السيارات المميزة، ويرغبون في شرائها وهذا ما يميز سيارة لادا نيفا الروسية في السوق، فهي تناسب جميع الاذواق لأنها تحتوي على مظهر خارجي جذاب، حيث يطلق عليها لقب الوحش السوري، وغيرها من المواصفات التي سوف نوضحها لكم.

تعتبر من السيارات الرياضية التي تجتاح جميع الطرق.

تحتوي السيارة على فتحة سقف بانوراما لزيادة المتعة أثناء القيادة.

تحتوي على محرك قوي بسعة 1600 سي سي وتصل قوته 114 حصان.

مزودة بفرامل مانعة للانزلاق وتعمل بنظام الحقن الإلكتروني.

سيارة لادا نيفا تحتوي على عجلات قوية مصنوعة من البلاستيك.

تدعم السيارة الاتصال بالواي فاي والبلوتوث.

يمكن للقائد فتح السيارة بدون مفتاح.

تحتوي على مكيف هواء عالى الجودة.

تسير بنظام الجر المتكامل الاحترافي.

يمكن قيادة السيارة بالناقل الأوتوماتيكي.

سعر سيارة لادا نيفا 2023

تعتبر سيارة لادا نيفا من السيارات التنافسية في الأسواق، حيث أنه بمجرد ظهورها في المملكة العربية السعودية جاءت على اعجاب الكثير وأقبال الكثير على شرائها نظرا لمواصفاتها الجبارة التي تجعل الجميع يرغب في شرائها، وتتمثل اسعار سيارة لادا نيفا في الآتي.