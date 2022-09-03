نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الموسم وصل البلاد… سيارة تويوتا فورتشنر2023 تعرف على اهم مواصفاتها ومميزاتها واهم أنظمة أمان السيارة وأسعارها الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا فورتشنر2023 تعرف على اهم مواصفاتها، تعد سيارة تويوتا فورتشنر 2023 صناعة يابانية من إنتاج شركة تويوتا التي تشتهر بإنتاجها لأجود أنواع السيارات، تويوتا فورتشنر 2023 سيارة رياضية متوسطة الحجم ضمن الجيل الجديد من سيارات فورتشنر الرياضية، ستطرح في الأسواق في تايلاند بداية من العام القادم 2023، تتضمن خيارين للمحرك ومجموعة نقل حركة حديثة، ونستعرض معكم أهم مواصفات تويوتا فورتشنر وسعرها سيارة تويوتا فورتشنر2023 تعرف على اهم مواصفاتها الخيار الأول لمحرك تويوتا فورتشنر 2023 يأتي بسعة 2.7 لتر ويتكون من أربع أسطوانات.

أما الخيار الثاني فيعمل بواسطة محرك سعته 4 لتر، ويعتمد على نظام الدفع الرباعي للعجلات بقوة تصل إلى 234 حصان و 376 نامومتر.

ناقل الحركة في تويوتا فورتشنر أوتوماتيك يشمل 6 سرعات ويعمل المحرك بنظام الدفع الرباعي بشكل جزئي

بحيث يكون السائق متحكم في إيقافه أو تشغيله.

يبلغ ساعات خزان الوقود 80 لتر يتسع لكمية كبيرة من الوقود تكفي للرحلات الطويلة وعزم الدوران الكبير يمنح السيارة القدرة على السير خلال الطرق المختلفة.

كما يمكن التحكم الذكي في أنظمة القيادة. مميزات تصميم تويوتا فورتشنر 2023 صممت سيارة تويوتا فورتشنر 2023 للاستخدامات العائلية حيث

أن مقصورتها الداخلية تتسع لسبعة أشخاص.

المسافات بين المقاعد مريحة للرجل.

تشمل تويوتا فورتشنر صندوق قفازات يعمل على تبريد المشروبات أثناء القيادة.

يمكن دخول السيارة دون الحاجة إلى مفتاح كما يتم تشغيل السيارة من خلال ضغطة زر واحدة.

تتميز بوجود كاميرا في الرؤية الخلفية حتى تمكن السائق من رؤية الطريق بكل وضوح و بزاوية واسعة.

تشمل تويوتا فورتشنر حساسات ركن أمامية وخلفية كما تحتوي على أجهزة استشعار وقوف السيارات.

يوجد بها مكيف هواء أوتوماتيكي يحتوي على فتحات خلفية حتى يتوزع الهواء بشكل متساوي على جميع الركاب.

تتميز تويوتا فورتشنر أيضا بمساحة كبيرة لتخزين الأمتعة من خلال طي مقاعد الصف الثالث بكل سهولة مما يتيح تخزين أكبر قدر من الأمتعة في المساحة المتوفرة. سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2023 تتوفر سيارة تويوتا فورتشنر 2023 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 141 ألف ريال سعودي. أنظمة أمان سيارات تويوتا فورتشنر 2023 تدعم نظام التحذير من مغادرة المسار

تشمل نظام التوازن الإلكتروني

نظام مراقبة النقطة العمياء

نظام تثبيت السرعة التكيفي واكتشاف المشاة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش الموسم وصل البلاد… سيارة تويوتا فورتشنر2023 تعرف على اهم مواصفاتها ومميزاتها واهم أنظمة أمان السيارة وأسعارها الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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