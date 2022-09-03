نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط السيارات الصاروخية كيا من عبد اللطيف جميل فى السعودية 2022 بالتقسيط المريح بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط السيارات الصاروخية كيا من عبد اللطيف جميل ، من الآن يمكن لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية اغتنام فرصة الحصول على أحدث عروض للسيارات مقدمة من الوكيل الرسمي عبد اللطيف جميل لبيع وشراء السيارات، فكل من يواجه صعوبة في شراء سيارة حديثة تحديداً من كيا يمكنه زيارة معرض وشركات عبد اللطيف جميل للتعرف على أحدث العروض التي يقوم بتقديمها لتسهيل الأمور على الجميع ويستطيع كل شخص أن يحصل على السيارة التي تكون حلم حياة الذي لا يقدر على تحقيقه، ولكن من اليوم سوف يتحقق بعد أن تتابعونا وتتعرفون عن العروض.

تقسيط السيارات الصاروخية كيا من عبد اللطيف جميل

لقد أطلق عبد اللطيف جميل مجموعة من عروض التقسيط على سيارات كيا 2022 في السعودية والتي قد بدأت منذ 5 من يوليو الماضي وتستمر حتى 5 سبتمبر 2022 القادم، والعرض يشمل سيارة بيجاس 2022 وسيارة كيا ريو 2022 وكيا سونيت 2022، ويتم التواصل من خلال النقر على رقم شركة عبد اللطيف جميل للتمويل والعرض تتلخص فيما يلي:

عرض تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022

تعتبر كيا بيجاس 2022 من السيارات التابعة للماركة الكورية كيا وتواجدت لأول مرة بمعرض شنغهاي في عام 2017 ولكنها في الآونة الأخيرة لاقت بعض من التعديلات وهذا ما جعلها السيارة المناسبة من حيث الأداء والسعر وتأتي السيارة بمجموعة من المواصفات فهي تحتوي على 5 أبواب ومحرك يعمل من خلال نظام البنزين وبسعة 1.4 لتر يصدر قوة 95 حصان وقوة عزم الدوران 132 نيوتن متر.

السيارة مقدمة بعرض تقسيط بحيث أن يتم سداد دفعات شهرية 1.025 والسداد على 60 شهر.

عرض تقسيط على سيارة كيا ريو 2022

تصنف سيارة كيا ريو 2022 من ضمن السيارات سيدان من نوع دفع العجلات الأمامي وتأتي بمحرك 1.4 لتر و4 من الأسطوانات لتوليد قوة تصل قدرتها 100 حصان مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات تستخدم من الوقود البنزين، تعرض السيارة بدفعات شهرية تصل إلى 1.341 ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهر.

عرض تقسيط على سيارة سونيت 2022

هي من سيارات سيدان من نوع دفع العجلات الأمامي وتأتي بمحرك يبلغ حجمه 1.5 لتر وعدد الاسطوانات 4 اسطوانات ويولد قوة 115 حصان ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، مقدم بدفعات شهرية 7.464 ريال سعودي والسداد على مدة 60 شهر.