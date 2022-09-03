نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاش وتمويل امتلك سيارات هيونداي مستعملة حالات ممتازة كالجديد بمواصفات رائعة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى سيارات هيونداي مستعملة في السعودية، حيث أن هذه السيارات التي تم عرضها مؤخرًا على موقع بيع وشراء السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية جاء معها عرض تقسيط مريح للأشخاص وبالتالي لا تشكل السيارة عند شرائها ضغط من ناحية شرائها وسداد أقساطها، وتمثل السيارات المستعملة حل أمثل بالنسبة إلى بعض الفئات حيث أن حالة السيارات التي سنقوم بتقديمها هي حالة جيدة كليًا سواء من الناحية الداخلية أو الخارجية.

سيارات هيونداي مستعملة في السعودية بالتقسيط

إن من أبرز السيارات التي تم تقديمها على الموقع هي كل مما يلي:-

1. سيارة هيونداي إلنترا 2022 GLS مستعملة سمارت

مواصفات السيارة:-

بالنسبة إلى هيكل السيارة الخارجي فهو هيكل جذاب ومميز تمامًا وخاصة بالنسبة إلى السيارة من الأمام فهي مزودة من الأمام بشبك عريض أسود اللون ومطلي بالكروم والسيارة تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV الرياضية والتي تسير على السرعات العالية بثبات عالي، السيارة لونها رصاصي داكن وتتكون من أربعة أبواب وتسير مسافات طويلة ويتم بيعها بسعر يبدأ من 84 ألف و985 ريال سعودي.

2. سيارة هيونداي توسان 2020 GL مستعملة

مواصفات السيارة:-

تم إصدار هذه السيارة في عام 2020 في كوريا وفئة السيارة هي جي إل وعدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة أن تسيرها هي 90 ألف كيلو متر وسعرها يبدأ من 82 ألف و800 ريال سعودي والسيارة هي سيارة رياضية حجمها متوسط وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي.

3. سيارة هيونداي إلنترا 2022 GLS مستعملة سمارت

مواصفات السيارة:-

يتم تقديم اللون الأبيض من هذه السيارة وهي نفس مواصفات السيارة الأولى وتم إصدارها في عام 2022م في جمهورية اليابان ويمكن للسيارة أن تسير لمسافات طويلة في وقت قصير نظرًا لتزويدها بمحرك قوي وسعر السيارة يبدأ من 84 ألف و985 ريال سعودي.

4. سيارة هيونداي سوناتا 2020 GL مستعملة

مواصفات السيارة:-

تم إنشاء وإصدار هذه السيارة في عام 2020 وفئة السيارة هي جي إل وتتكون السيارة من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات مختلفة وسعر بيع السيارة يبدأ من 94 ألف و395 ريال سعودي.