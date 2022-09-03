نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم تقنيات الأمان الواجب توافرها عند شراء سيارة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم بعض تقنيات أمان احرص على وجودها عند شراء سيارة جديدة لابد من وجودها، وذلك بالإضافة للسعر وحالة السيارة ومواصفات محركاتها، لذا سوف نقدم لكم اليوم بعض تقنيات أمان لابد أن تحرص على وجودها سيارتك فتابعونا في السطور القادمة.

تقنيات أمان احرص على وجودها عند شراء سيارة جديدة

نذكر لكم اليوم عدد من تقنيات أمان احرص على وجودها عند شراء سيارة جديدة، علمًا بأن هناك عدة نظم تم تطويرها بطريقة متميزة حتى تشعر من يقود بالأمان والثقة الكاملة في حالة القيادة ومن بين نلك التقنيات الآتي:

نظام الثبات الإلكتروني ESP

يساعد هذا النظام على جعل السيارة تتمتع بالتوازن التام في جميع الحالات التي يتم فيها القيادة مثل الأرضيات الموجود بها بعض المواد الازقة أو الأسطح الرطبة والمبللة، مما يحافظ على السيارة من أي انحرافات أو تغيير في اتجاهها خارج سيطرة من يقود.

يساعد هذا النظام على جعل السيارة تتمتع بالتوازن التام في جميع الحالات التي يتم فيها القيادة مثل الأرضيات الموجود بها بعض المواد الازقة أو الأسطح الرطبة والمبللة، مما يحافظ على السيارة من أي انحرافات أو تغيير في اتجاهها خارج سيطرة من يقود. نظام منع غلق المكابح ABS

تحدثنا مسبقاً عن مبدأ عمل هذا النظام، وهو الذي يعمل على منع السيارة من الانزلاق عندما يقوم السائق بالكبح المفاجئ، فهو يعمل على تخفيف دوران العجلات تدريجياً بدلاً من توقفها تماماً وانزلاقها على الطريق.

التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD

التوزيع الالكتروني للمكابح EBDهو نظام يعمل بجانب النظام الخاص بمنع غلق المكابح، حيث تنحصر وظيفته في توزيع قوة كبح جميع العجلات حتى تتفادى أي انحرافات مما يحافظ على ثبات السيارة.

نظام الوسائد الهوائية

نظام الوسائد الهوائية هو نظام يعمل على جعل السائق إذا لم يستطيع تفادي الاصطدامات مما قد يعرض السيارة للحوادث، فسوف تعمل المستشعرات الدقيقة الموجودة بالسيارة على أرسال إشارات تعمل على تفعيل الوسائد الهوائية أو الايرباق، في حال لم يتمكن السائق أو أي من الانظمة على حماية السائق ومن موجود بالسيارة من الاصطدامات القوية.

الكاميرات

تعمل الكاميرات على أتصال جميع انظمة الأمان بالكاميرات التي تم توزيعها في جميع زوايا السيارة، مما يسمح لظهور الصورة على شاشة الترفيه الموضوعة بالسيارة، حيث تعمل الكاميرات على مساعدة السائق في عملية اصطفاف السيارة.