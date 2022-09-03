انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات بيجو 508 موديل 2022.. العربيات في زيادة مستمرة ألحق احجزلك واحدة والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات بيجو 508 موديل 2022

مواصفات سيارة بيجو 508 موديل 2022

رياض - احمد صلاح - نالتنصيبها من ارتفاع الاسعار الذي تشهده سوق السيارات بشكل عام، خاصة فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بدورها أشارت وكالة بيجو في السوق المصرية أن بيجو 508 زادت 25 ألف جنيه عما كانت عليه قبل ذلك، يذكر أن بيجو الفرنسية تحافظ على جودة معينة داخل الأسواق العالمية وغالبًا ما تحقق إصداراتها مبيعات مرتفعة نذكر لكم على سبيل المثال سيارة بيجو 301 التي كانت موجهة لأصحاب الدخل المتوسط بمواصفاتها القوية وسعرها المقبول نسبيًا، في هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز مواصفات بيجو 508 موديل 2022.

كنتيجة طبيعية للأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية، لابدّ أن ترتفع أسعار السيارات خاصة المتطورة منها والتي لا تزال حديثةً بمواصفات عالية، إليكم أبرز مواصفات بيجو 508 موديل 2022: سعة المحرك: رباعي الأسطوانات 240 نيوتن/متر

• القوة التي ينتجها المحرك: 126 حصان

• ناقل الحركة الأوتوماتيكي مكون من: ست سرعات

• سرعة السيارة: 100 كم/سا خلال 8.7 ثانية

• استهلاكها للوقود: 5.8 لتر لكلّ 200 كم/سا

• وسائل السلامة، الحماية والأمان: وسادات هوائية، مانع انزلاق، نظام تحكم أوتوماتك

• وسائل الرفاهية: شاشات بدقة عالية، خادم انترنت، مكيفات، حافظات حرارة وبرودة

سعر سيارة بيجو 508 موديل 2022 في مصر

سعر سيارة بيجو 508 في مصر