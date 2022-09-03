نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بـ7 ألاف ريال في جدة مستعملة فيما أعلى قابلة للتفاوض في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات بـ7 ألاف ريال في جدة حيث تعد مدينة جدة من أكثر المدن استعمالا للسيارات سواء سيارات جديدة أو مستعملة، نعرض سيارات مستعملة في جدة بسعر يبدأ من 7 ألاف ريال فيما فوق لتتنتسب مع جميع الأذواق وحالات المواطنين أو المقيمين داخل المملكة، أشهر السيارات المستعملة في سوق جدة مثل سيارات كيا وتويوتا وشيفروليه بحالات ممتازة وجيدة مع السعر والمواصفات وعداد الممشى. سيارات بـ7 ألاف ريال في جدة كيا سيراتو موديل 2008 مستعملة للبيع سيارة سيدان كبيرة تمتلك مواصفات ومميزات خليجية تصلح للعائلات، تعمل على محرك 1600 سي سي مع قوة حصانية 95 حصان وقوة عزم دوران 145 نيوتن. متر، مع ناقل حركة يدوي ذو 4 أسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الروضة.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب وتلف بسيطة ناتج عن الاستعمال.

أعيد دهانها جزئيا.

سعر كيا سيراتو مستعملة في جدة 7 ألاف ريال( قابلة للتفاوض ). تويوتا كرسيدا موديل 1999 مستعملة للبيع سيارة سيدان قديمة الطراز تتميز بمحركها القوي الذي له سعة 3500 سي سي، أما عن الناقل الحركي الخاص به فهو يدوي وله 4 أسطوانات، وتتميز السيارة بمواصفات خليجية التابعة لدول المجلس التعاون الخليجي، تنتج كرسيدا قوة حصان 160 حصان وعزم دوران 344 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الحرازات.

السيارة بحالة جيدة، بما أنها من الطرازات القديمة فقد تم استهلاكها ومن الوارد أن يكون بها بعض العيوب نتيجة الاستهلاك.

سعر تويوتا كرسيدا مستعملة في جدة 7 ألاف ريال. شيفروليه تريل بليزر موديل 2008 مستعملة للبيع من السيارات ذات نظام الدفع الرباعي تتمتع بمواصفات خليجية، لها محرك سداسي الأسطوانات وتسع من البنزين 3700 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك، تنتج قوة تربو 210 حصان وعزم دوران ٣٦٦ ميوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الفيصلية.

بحالة ممتازة بدون حوادث أو أعطال.

تحتوي على أكياس هوائية، مثبت سرعة، راديو، بلوتوث، كاميرا مراقبة خلفية، سنتر لوك، نظام الدخول بدون مفتاح، أنظمة حماية، نظام المساعدة لصعود المرتفعات، نظام ملاحة.

سعر شيفروليه بليزر مستعملة في جدة 9 ألاف ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات بـ7 ألاف ريال في جدة مستعملة فيما أعلى قابلة للتفاوض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.