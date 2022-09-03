نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة تويوتا كورولا corolla 2022 داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتلك سيارة تويوتا كورولا شهرة واسعة داخل عالم السيارات، فهي الأكثر مبيعاً في العالم كله، حيثُ أنها شهدت في الآونة الأخيرة مبيعات بنسبة عالية، فلقد لقُبت “بالسيارة الأشهر في التاريخ”، كما إنها امتلكت شهرة واسعة لمدة 10 أجيال متتالية بداية من عام 1966 حتى يومنا هذا، وهذا يرجع إلى تميزها بالتقنية العالية في الأداء، فهي تنقل قائدها إلى عالم متكامل من التطور، كما تتصف بإنها من الطراز صغير الحجم أو من ضمن السيارات العائلية صغيرة الحجم، وتعتبر اليابان هي بلد المنشأ، داخل محافظة شيزوكا اليابانية في مصانع سوسونو اليابانية.

محركات سيارة تويوتا كورولا 2022

من المعروف أن سيارة كورولا تستهلك وقود 19.6كم/لتر،كما أنها تتميز بأمتلاكها بمحركين وهما:

المحرك الأول ثلاثي الاسطوانات، ذات 119 power، وسعة 1.5 لتر، ناقل اتوماتيك cvt

المحرك الثاني رباعي الاسطوانات، سعة لترين، وقوة 186 حصان،وناقل بحركة اتوماتيكي أيضاً.

أنظمة الحماية والأمان للسيارات تويوتا كورولا

تمتعت سيارات corolla بأحدث الانظمة العالمية للأمان، فهي تمنح السائق درجة عالية من السلامة أثناء القيادة، ويرجع ذلك إلى احتوائها على الأتي:

كاميرات الرؤية الخلفية

جهاز إنذار للحماية من السرقة

مصابيح أمامية عالية الإضاءة

جهاز إنذار للتصحيح المسار

جهاز خاص بحالات الطوارئ

يوجد لديها نظام تنظيم وتثبيت السرعة.

شكل corolla الخارجي

تتميز سيارات كورولا بشكل الانسيابي الجذاب، عالية الأناقة، فهي تمتلك مرايا كهربائية جانبية، كاشفات للضباب على هيئة l، وأيضاً مصابيح نهاية، وكذلك عجلات بمقاسات متعددة.

أسعار تويوتا كورولا Toyota Corolla 2022 داخل المملكة العربية السعودية

تويوتا أكس جي آل آي بسقف سعة 2.0 لتر 82.900 ريال سعودي

أما عن تويوتا كولاور جي آل آي سعة 1.5 لتر بسعر 79.300 ريال سعودي

تويوتا إكس إل آي 1.5 لتر بفتحة سقف مطورة بسعر 74.100 ريال سعودي

يبلغ ثمن corolla إكس أل آي 1.5لتر 68.900 ريالاً.

يتوافر من السيارة عدة ألوان منها الأحمر والأرزاق والرمادي، حتى تتناسب مع جميع الأزواق، كما يتوافر جميع قطاع الغيار الخاصة بالسيارة، ومن الناحية الأخرى نجد شركة عبد اللطيف جميل للسيارات قام بعمل شبكة واسعة من مراكز البيع والصيانة موزعة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية وهذه الشبكة خاصة بجميع إصدرات تويوتا كورولا.