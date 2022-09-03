نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أشتري سيارة تقسيط مستعملة سعودية بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة مستعملة بدون مقدم بالسعودية، شراء السيارة المستعملة بالتقسيط أصبح الأن متوفر لدى توكيلات السيارات المختلفة ومن خلال البنوك أيضا، فمع رغبة الكثير في شراء سيارة بالتقسيط ولكن محصور التقسيط للسيارات الجديدة فقط لدى الوكلاء، أصبح الأن يمكنك شراء سيارة مستعملة تقسيط وبدون مقدم، وتلك الأمر أصبح متاح لدى الوكالات وشركات التمويل المختلفة، فمن المعروف بأنه عند شراء سيارة جديدة يقف سعرها عائق بسبب ارتفاع الأسعار، وذلك السبب الرئيسي الذي يجعل البعض يلجأ للبحث عن سيارات مستعملة بحالة جيدة بالتقسيط وتكون مناسبة للحالة المادية، ولكن الأن تغير الوضع وأصبحت البنوك والشركات التمويل والوكلاء يعرضون سيارات مستعملة للتنازل أو التقسيط بدون مقدم.

تقسيط سيارة مستعملة بدون مقدم بالسعودية

للحصول على سيارة بالتقسيط لابد من التوجه إلى مكان التمويل سواء كان من بنوك أو وكلاء وتختلف شروط التقسيط من مكان إلى أخر، حيث تختلف شروط تقسيط السيارة من البنوك عن شركات التمويل، وأما عن معارض السيارات التي تقدم سيارات للتقسيط مستعملة فانها تقوم بإبرام عقد به معلومات مفصلة ما بين المتعاقدين حول السيارة، كما لابد من وجود شرط أساسي في العقد بكتابة قيمة السيارة المالية كاملة، والمبلغ المطلوب سداده وقيمة القسط الشهري ومدة تقسيط السيارة.

سيارة تقسيط مستعملة رخيصة معارض السعودية

سيارة كيا بيجاس لدى عبد اللطيف جميل السعودي أكبر معارض السيارات وشركات التمويل لتقسيط السيارات المستعملة، متوفر سيارة كيا بيجاس طراز عام 2020 LX، تمويل عبد اللطيف جميل أقل قسط شهري حيث أن سعر القسط 970 ريال سعودي، وسعر سيارة كيا بيجاس موديل 2020 كاملاً 33 ألف ريال وسعر شامل الضريبة 37.950 ريال سعودي.