نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبارة وصلت من روسيا.. سيارة لادا نيفا السعودية تكتسح سوق السيارات بمواصفاتها المذهلة وإمكانياتها الرائعة، هتعجبك مهما كان ذوقك في السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجبارة وصلت من روسيا.. سيارة لادا نيفا السعودية تكتسح سوق السيارات بمواصفاتها المذهلة وإمكانياتها الرائعة، سيارة لادا نيفا السعودية تعد من السيارات التاريخية التي دخلت عليها العديد من التعديلات التي حولتها إلى مظهر جديد وإمكانيات متجددة من هذه السيارة، حيث أنها من السيارات الأصيلة التي تقهر الصعاب وتساعد سائقها على الوصول الى مبتغاه خلال وقت قصير وليست كثيرة الأعطال مثل السيارات الأخرى، وفيما يلي سنعرف على العديد من المعلومات عنها مثل المواصفات والأسعار.

سيارة لادا نيفا السعوديةالجبارة وصلت من روسيا.. سيارة لادا نيفا السعودية تكتسح سوق السيارات بمواصفاتها المذهلة وإمكانياتها الرائعة

سيارة من فئة الدفع الرباعي تعد من ضمن الأقوى بين السيارات الروسية، كما أنها من السيارات الفخمة جميلة المظهر وأصبحت جذابة جدا بعد التعديلات التي دخلت عليها.

السياره أنيقة جدا في مظهرها وجاذبة لأصحاب الذوق الكلاسيكي.

يبلغ محركها 1.7 لتر كما يستطيع إنتاج قوة وقدرة تتخطى 83 حصان.

ناقل الحركة فيها قد تجده يدوي أو اوتوماتيك حسب الموديل الذي تحصل عليه.

عزمها للدوران 128 نيوتن لكل متر.

الشكل الخارجي لسيارة لادا نيفا السعودية

الهيكل الخارجي للسيارة من الصلب ويستطيع تحمل كثير من الصدمات.

محفورة العجلات والتي تأتي بمقاس 15 إنش، كما أن الكشافات الخاصة بها تقنيتها ليد.

السيارة ذات طابع رياضي وتحتوي على قمرة فائقة الجودة كما أنها لم تتخلى عن تاريخها وتستمتع بكثير من الإضافات الكلاسيكية مع تطورها.

مجهزة بوسائل الراحة الحديثة، كما أنها عازلة للصوت.

السيارة كذلك تم تزويدها بكثير من وسائل الرفاهية مثل تكييف للسيارة بشكل عام وكذلك الشاشات التي تعرض أي شيء تريد عرضه عليها و الإضاءة الداخلية المميزة.

العجلات الخاصة بالسيارة تتميز بصناعتها من البلاستيك الغير قابل للتلف.

كما أنها مزودة بمنافذ متعددة لتشغيل أي فلاشات عليها وكذلك شاحن الهاتف ويمكن تركيب الواي فاي والبلوتوث فيها.

أسعار سيارة لادا نيفا السعودية

بالطبع يتلهف الكثيرون لمعرفة سعر هذه السيارة المتميزة خاصة في الأسواق السعودية التي قد انتشرت فيها بقوة ولاقت إقبالا كبيرا.