سيارات بحالة جيدة مستعملة وبسعر مناسب لمحدودي الدخل

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عمر شويل - جدة إنتشرت مؤخرا داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية السيارات من ماركة هوندا بإمكانيات عديدة وبأسعار تناسب جميع المواطنين السعوديين والمواطنين المقيميين داخل المملكة العربية السعودية. سيارة مستعملة هوندا سيتي 2006 تتميز السيارة هوندا بالكثير من المميزات في التصميم الداخلي كما يغلب عليها الطابع الرياضي المشتمل في التصميم الخارجي القوي والهجومي وأيضاً تعتبر من السيارات الأقتصادية في استهلاك الوقود بجانب أسعارها المناسبة للجميع. للبيع سيارة هوندا سيتي سنة الصنع 2006 مستعملة للبيع متواجدة بالمدينة المنورة منطقة الإسكان، بسعر 10000 ريال سعودي والدفع كاش.

ناقل الحركة في السيارة هوندا سيتي أوتوماتيك كما أن عداد المسافات المقطوعة في السيارة هوندا سيتي سجل أكثر من 200000 كيلو متر، هوندا سيتي متوفرة بلون خارجي رمادي.

حالة الهيكل في السيارة هوندا سيتي تعرض لحادث بأضرار جسيمة وأعيد دهانها بالكامل، بجانب أن السيارة بمواصفات إقليمية خليجية.

الوقود المستخدم في السيارة هوندا سيتي البنزين بالإضافة إلى أنها مزودة بفتحة سقف.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هوندا سيتي مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966595275786. للبيع سيارة بحالة جيدة هوندا أكورد سنة الصنع 1998 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة بمنطقة أم الجود.

يطلب البائع مقابل السيارة 6500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك، عداد الممشى الخاص بالسيارة سجل 200000 كيلو متر.

السيارة هوندا أكورد متوفرة بلون خارجي بيج، كما أن السيارة تعنل بالبنزين.

حالة الهيكل في السيارة هوندا أكورد ممتازة بدون حوادث وبها مكيف ومرايات كهربائية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هوندا أكورد مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966544103476. متوفر الان وبحالة جيدة سيارة هوندا أوديسي سنة الصنع 2001 مستعملة للبيع في مدينة الدمام حي الخليج بسعر 6000 ريال سعودي فقط.

ورد في إعلان المالك أن ناقل الحركة في السيارة هوندا أوديسي أوتوماتيك، وقطعت مسافة تصل إلى 50,000 كيلو متر وهى ذات لون فضي.

الوقود المستخدم في السيارة هوندا أوديسي البنزين،كم تأتي بمواصفات يابانية وأيضاً مزودة بمرايا كهربائية ومكيف وحالته جيدة.

إستمارة الفحص منتهية منذ ثلاث سنوات.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هوندا أوديسي مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966544103476.

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