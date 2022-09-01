نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات من كيا أخيراً وصل البلاد…سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها لا تقبل المنافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، سيارة كيا سبورتاج 2023 من أفضل السيارات التي انتشرت في البلاد خصوصا السعودية، طورت السيارة من مظهرها الخارجي لتواكب منافسيها مما يجعل هذه السيارة من أفضل السيارات في فئتها العصرية، تتمتع هذه السيارة بالعديد من المميزات والمزايا التي تجعلها الخيار الأنسب لكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة بسعر مناسب وامكانيات ممتازة، لذلك سنعرض لكم مواصفات ومميزات وسعر سيارة كيا سبورتاج 2023.

سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية

تقدم هذه السيارة أبعاد قياسية رائعة حيث تأتي هذه السيارة :-

طولها 4660 ملي متر.

عرضها 1865 ملي متر.

ارتفاعها 1685 ملي متر.

تسع شنطة السيارة 479 لترا من الأشياء.

تحتوي السيارة على شاشة عرض تعمل باللمس.

بها نظام صوت بستة درجات مختلفة.

الكرسي الخلفي بالسيارة قابل للطي بنسبة 60/40.

يأتي محرك سيارة كيا سبورتاج بسعة 1600 لتر بنزين تيربو.

السيارة 4 سلندر.

جاءت السيارة بقوة 180 حصان، وقوة عزم الدوران بقوة 265 نيوتن/متر.

كما أن سيارة كيا لها قوة دفع رباعية أمامية.

سرعة السيارة تأتي بسرعة 183 كيلو متر/ الساعة.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023

جاءت سيارة كيا سبورتاج بتصميم رياضي جذاب يواكب العصر.

بتصميم رياضي جذاب يواكب العصر. تميزت السيارة بمقاعدها الواسعة المريحة للركاب.

تتميز السيارة بقيادتها الأكثر سهولة.

عجلة القيادة مصممة بتقنية عالية وإمكانيات ممتازة.

كما أن سيارة كيا سبورتاج تحتوي السيارة على جميع أنظمة سلامة السيارات.

وتتميز سيارة كيا سبورتاج 2023 قوة ثبات عالية على الطرق السريعة.

جميع قطع الغيار الأصلية لسيارات كيا متاحة في أي وقت وبأسعار مناسبة.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023 في البلاد

تختلف أسعار السيارة في البلاد اختلاف بسيط حيث أن أسعارها كالتالي:-