نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الكوري الجديد… أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2023 في المملكة فخامة وشياكة لا توصف في المقال التالي
عمر شويل - جدة صرحت شركة كيا الكورية المصنعة للسيارات وإحدى أهم الشركات وأقواها بهذا المجال، بأنها قد طرحت سيارة قوية جديدة للأسواق باسم كيا سبورتاج 2023، وقد أوضحت الشركة أنها زُودت بعدد كبير من المزايا والإمكانيات المذهلة، وقد حصلت فئة الـ سبورتاج من كيا على جمهور كبير لها ولـ تصاميمها الجذابة، لهذا قررنا توضيح كافة المعلومات المؤكدة التي ذكرت عن السيارة من قبل الشركة المصنعة، وسنذكر لكم أهم المعلومات عنها بالمملكة عبر المقال التالي، فتابعوا.
مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 في السعودية
تم طرح مركبة كيا سبورتاج موديل 2023 بمواصفات ومزايا رائعة، عملت على جذب عدد كبير من العملاء إليها، ونرى هذا من خلال امكانياتها ومواصفاتها، وفيما يلي التوضيح:
- حيث تأتي السيارة بعدد إثنين من خيارات المحرك، فـ المحرك الأول يكون سعة 2000 سي سي 4 سلندر، يقوى على إنتاج قوة حصانية تصل إلى 159 حصان، وبعزم دوران يصل إلى 192 نيوتن/ متر.
- كما يتصل المحرك بناقل حركة من النوع الأوتوماتيكي ذو الـ 6 سرعات مختلفة.
- أما المحرك الثاني فيأتي تيربو بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، وبعزم دوران يصل إلى 265 نيوتن/ متر، في حين أن قوته الحصانية تبلغ 180 حصان.
- وهذا المحرك يكون متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DCT من 7 سرعات.
- ومن حيث عوامل الحماية والسلامة بالمركبة كيا سبورتاج 2023، فتأتي بـ: 6 وسائد هوائية، مع تقنية المساعدة القياسية باستقرار المقطورة.
- كذلك تأتي بـ فرامل أوتوماتيكية للطوارئ من نوع AEB، مع نظام مساعدة للحفاظ على المسار الصحيح.
سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 في سوق السيارات السعودي
يتوفر من سيارة كيا سبورتاج 2023 عدد 5 فئات مختلفة التجهيزات والأسعار، وفيما يلي أسعار الفئات داخل المملكة العربية السعودية، وتكون كالآتي:
- فيكون سعر الفئة الأولى من المركبة داخل السوق السعودي هو 99 ألف ريال سعودي.
- أما الفئة الثانية منها فقد سجل سعرها 105 الف ريال سعودي.
- في حين أن الفئة الثالثة من كيا سبورتاج موديل 2023 يتوفر بسعر 110 الف ريال سعودي داخل المملكة.
- وتكون الفئة الرابعة من سبورتاج 2023 بسعر 127 ألف ريال سعودي.
- وقد حصلت الفئة الأخيرة من كيا سبورتاج موديل 2023 على سعر 135 ألف ريال سعودي داخل أسواق السعودية للسيارات.
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