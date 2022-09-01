كاش وبالتقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2023 على 5 سنوات عروض ناريه في السعودية

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عمر شويل - جدة تتمتع شركة هيونداي بشهرة واسعة في العالم كله، وذلك لما تقوم بإصداره من سيارات حديثة وذات مظهر رائع وخلاب تعمل على جذب انتباه كثير من العملاء، كما أن العديد من العملاء يتمنون شرائها واقتنائها وذلك لما تحتويه من مميزات، لذلك قامت مجموعة عبد اللطيف جميل بعمل أفضل العروض والتي تتناسب مع جميع الأشخاص، من حيث أسعار التقسيط التي تقوم مجموعة عبد اللطيف جميل بعملها، فهي اسعار منافسه لكثير من الشركات المتواجدة بالسوق السعودي، وفيما يلي تفاصيل نظام التقسيط للسيارة وأهم ما تحتويه من مزايا.

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2023

تعتبر هيونداي اكسنت من فئة السيارات السيدان، هذا بجانب أن منشأها كوري.

كما تتمتع سيارة هيونداي اكسنت بمحرك 1600 سي سي.

وتصل القوة الحصانية للسيارة الي 125 حصان، هذا

بالاضافه الي ان عزم الدوران يصل إلى 156 نيوتن/ متر.

بالنسبة إلى عدد السلندر فإن السيارة تتمتع ب 4 سلندر.

أما الدفع في سيارة هيونداي اكسنت هو دفع امامي.

وبالحديث عن استهلاك سيارة هيونداي اكسنت للوقود فانها تستهلك وقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كم.

وتكون السرعة القصوى في السيارة تبلغ 192 كم في الساعة.

وبالنسبة الى التسارع فانه يبدا من الصفر أو السكون حتي يصل الي 100كم في زمن قدره 11.1 ثانية.

وتتوفر جنوط سيارة هيونداي اكسنت من 14 إلى 16 وذلك تبعًا للفئة المختارة.

مميزات هيونداي اكسنت 2023

تتميز هيونداي اكسنت بأكثر من ميزة تجعلها محببة لدى كثير من العملاء ومن تلك المميزات ما يلي:

تتمتع بوجود أربع سماعات بالسيارة مما يعطي وضوح وقوة للصوت، كما يتوفر بها بلوتوث.

كذلك يوجد ريموت كنترول لإمكانية فتح الابواب والشنطة الخلفية.

أيضًا يتوفر مشغل الاسطوانات mb3، ومخرج USB، ومخرج AUX، وكذلك راديو FM,AM.

أما من أكثر النقاط المحببة لدى الكثير من العملاء هو توافر نظام الحماية من السرقة.

كما يتوفر بها مكيف هواء يدوي، ومسند أمامي لليد، وكذلك مخرج للكهرباء بقوة 12 فولت.

بالإضافة إلى النوافذ الكهربائية، أما بالنسبة للمرايات فيتم تعديلها الكترونيًا وليس يدويًا.

علاوةً على أن السيارة هيونداي اكسنت تتمتع بمصابيح ضباب ليد امامية، بجانب نظام الفرامل المانعة للانغلاق، وحساسات ركن خلفية.

وبالنسبة لعجلة القيادة فإنها مصنوعة من الجلد مما يعطي مظهر فخم للسيارة من الداخل.

تفاصيل تقسيط هيونداي اكسنت 2023 من مجموعة عبد اللطيف جميل