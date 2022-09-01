نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا هايلاندر 2023 بمحرك جديد تعرف على سعر وموعد نزول 2023 toyota highlander الشكل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا هايلاندر 2023 بمحرك جديد . لقد قامت شركة تويوتا مؤخرا بالإعلان عن سياراتها الأحدث وهي سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 . ولقد حرصت شركة تويوتا على إضافة الكثير من التطورات والتقنيات الحديثة للسيارة. هذا بالإضافة إلى أن السيارة سوف تأتي بمحرك جديد كليا قوي الأداء لأجل قيادة أفضل على الطرق الواعرة والصعبة. حيث تعتبر سيارة toyota highlander 2023 واحدة من أقوي واشرس سيارات الدفع الرباعي في جيلها. فهي تنافس وبقوة السيارات الأخري من نفس فئتها السعرية. مثل سيارة فورد اكسبلورر وسيارة مازدا CX9 وسيارة كيا تيلورايد فهي حقا قيمة مقابل سعر. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات ومميزات هايلاندر 2023 من تويوتا وموعد نزولها وسعرها في الأسواق. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

مواصفات تويوتا هايلاندر 2023 بمحرك جديد

تعتبر السيارة واحدة من أفضل سيارات الsuv ذات الحجم المتوسط. الذي من المقرر أن يكون موعد نزول تويوتا هايلاندر 2023 في الربع الأخير من العام أو بالتحديد في نهاية شهر سبتمبر 2022. ودعونا الآن نعرفكم على مواصفات تويوتا هايلاندر 2023 بمحرك جديد وهي كالتالي :

تحتوي السيارة على خيار جديد من المحركات بدلا من ماكينة v6.

محرك 4 سلندر سعة 2.4 لتر تيربو جديد. ليولد قوة 265 حصان. بعزم دوران 418 نيوتن متر.

يتميز المحرك الجديد بأنه يوفر في أستهلاك الوقود بشكل كبير جدا.

يوجد في تويوتا هايلاندر 2023 من الداخل شاشة ترفية ومعلومات بقياس 12.3 إنش.

شاشة ترفية ومعلومات بقياس 12.3 إنش. مرايا جانبية قابلة للطي.

باب صندوق خلفي كهربائي.

إطارات بقياس 20 إنش. ذات لون أسود.

تتكون toyota highlander 2023 على ثلاثة صفوف. مكونة من ثماني مقاعد تتسع لعدد ثماني أشخاص بالغين.

على ثلاثة صفوف. مكونة من ثماني مقاعد تتسع لعدد ثماني أشخاص بالغين. تمت إضافة الكثير من الزخارف الفاخرة في داخلية السيارة.

تصميم خارجي فاخر وشرس.

المقاعد الأمامية في السيارة قابلة للتحريك بأكثر من وضع مختلف.

مقاعد الصف الثاني والثالث في داخلية تويوتا هايلاندر 2023 قابلة للطي. وذلك لكي تحصل على مساحة أوسع للصندوق الخلفي.

قابلة للطي. وذلك لكي تحصل على مساحة أوسع للصندوق الخلفي. حرصت شركة تويوتا على تحسين المواد المستخدمة في داخلية السيارة لكي تصبح أعلي جودة.

يوجد نظام أبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو.

كما تدعم highlander 2023 الكثير من تقنيات السلامة والأمان للسائق وهي كالتالي : مثبت سرعة تكيفي على الطريق. يوجد خاصية المساعدة على البقاء داخل حارة الطريق. مكابح تعمل أوتوماتيكيا. نظام التنبيه في حالة الاصطدام. مراقبة النقطة العمياء في المرايا الجانبية. حساسات للمساعدة في الركن والكشف عن حركة المشاة حول السيارة.

الكثير من تقنيات السلامة والأمان للسائق وهي كالتالي :

سعر تويوتا هايلاندر 2023

كشفت شركة تويوتا عن سعر السيارة في الأسواق وهي كالتالي :

يبدأ سعر السيارة عالميا من 38 ألف دولار أمريكي.

أما سعر تويوتا هايلاندر 2023 في السعودية يبدأ من 141 ألف ريال سعودي.

كانت هذه هي مواصفات تويوتا هايلاندر 2023 بمحرك جديد الذي أعلنت عنها رسميا شركة تويوتا اليابانية. ونرجو منكم متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عن السيارة في حالة الإعلان عنه.