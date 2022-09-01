نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخامة وشياكه.. سيارة هيونداي سوناتا 2022 الأفضل في السوق بمواصفاتها العبقرية واسعارها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت الأسواق المحلية والعالمية للسيارات عن وصول سيارة هيونداي سوناتا 2022، تعتبر فئة سيارات سوناتا من شركة هيونداي الكورية بأنها الأكثر مبيعًا وشهرة حول العالم لأنها تتميز بالكثير من الإمكانيات والمميزات كما أن سعرها مثالي بالنسبة إلى الكثير من السيارات التي تنافسها من نفس فئتها، وبدأت السيارة في الانتشار في سوق السيارات واحتلت مكانة كبيرة ولذلك سنقوم بتقديم الكثير من المعلومات التي تخص السيارة في السطور التالية من مقالنا اليوم.

سعر سيارة هيونداي سوناتا 2022 في السوق العالمية

يبدأ سعر الفئة القياسية لسيارة هيونداي سوناتا موديل 2022م من سعر 24 ألف و150 دولاار أميركي بينما سعرها في سوق المملكة العربية السعودية تبدأ من سعر 107 ألف و220 ريال سعودي، أما سعرها في سوق جمهورية مصر العربية يبدأ من 539 ألف جنيه مصري.

مواصفات هيونداي سوناتا 2022

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 19 بوصة وخاصة في طراز إس إي إل بلس ومزود بمصد سفلي لونه أسود وناشر رياضي من الخلف.

هيكل السيارة من الخارج سلس ولامع وبالرغم من أنه لم يتم عمل تغييرات كثيرة في التصميم عن الفئة التي تسبقها بعام إلا أنها جذابة جدًا للكثير من الأنظار.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويوجد بها أكثر من منفذ يو إس بي وخاصية البلوتوث والواي فاي وشحن الهواتف لاسلكيًا.

كما أنها تدعم خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح وكشف النقط العمياء على طول الطريق كما أنها تعمل بزاوية 360 درجة مئوية تكشف كل الطريق أمام السائق.

مميزات هيونداي سوناتا 2022

مقصورة السيارة الداخلية أنيقة جدًا وواسعة ومريحة.

حصلت السيارة على تصنيف جيد من ناحية الموثوقية من قبّل المشترين والخبراء.

ضمان السيارة جيد وبها الكثير من المميزات المتعددة الخاصة بالسلامة.

كابينة السيارة هادئة وخاصة عند السير على سرعات عالية.

عيوب هيونداي سوناتا 2022