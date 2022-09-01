نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة هونداي وكيا بسعر رخيص وبحالة نظيفة ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي من أكثر السيارات التي يقوم البعض بترشيحها للآخرين، لكي يقوموا بشراؤها لأنها تتميز بتقنيات مذهلة تميزها عن باقي السيارات، مثل فتحة السقف والمكيف والكاميرا الخلفية، والمقاعد الكهربائية، والجنوط وغيرهم من التقنيات، لذلك سوف نتحدث اليوم عن بعض سيارات هيونداي.

سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١٢ مستعملة للبيع

للبيع سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١٢ تتمتع بلون أحمر غامق لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بفتحة سقف ومكيف ذات برودة عالية، وريموت كنترول، ومرايات أمامية لونها أحمر غامق مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد.

يوجد بهذه السيارة بلوتوث، وحساسات خلفية، وكشافات ضباب وجهاز إنذار، وكاميرا خلفية وجنوط، ونوافذ زجاجية وبلوتوث.

تتمتع هذه السيارة بوسادة هوائية للسائق والركاب، واربع أبواب لا يوجد بهم أي صدمات أو خدوش.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٢٧,٠٠٠ كم.

كما توجد هذه السيارة في مدينة حفر الباطن.

كما تعرض سيارة هيونداي سوناتا ٢٠١٢ للبيع بسعر ٢٢,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٥,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و ٤٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

ويتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0591154638,+966591154638.

للبيع سيارة كيا سبورتاج ٢٠١٦مستعملة

سيارة كيا سبورتاج ٢٠١٦ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بريموت كنترول، ومكيف ذات برودة عالية، وباور، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، وراديو كاسيت.

يوجد بهذه السيارة مبدل أقراص، وجنوط وجهاز إنذار، ونظام فرامل مانع للانغلاق.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٤٨,٠٠٠ كم.

كما توجد هذه السيارة في محافظة الدمام.

تعرض سيارة كيا سبورتاج ٢٠١٦ للبيع بسعر ٣٢,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ١,٥٠٠ ريال سعودي مقدم و٦٥٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0599209812,+966599209812.

سيارة كيا بيكانتو ٢٠١٩ مستعملة للبيع

للبيع سيارة كيا بيكانتو ٢٠١٩ تتمتع بلون أزرق لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.