انت الان تتابع خبر أرخص سيارات هيونداي موديل 2022.. كل الطبقات هتركب أحلى عربية بأقل سعر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إليكم قائمةوبأسعار مناسبة لجميع الطبقات خاصةً محدودي الدخل وذوي الدخل المتوسط، سبق وشاركنا معكم قائمة أخرى بأرخص السيارات الموجودة بالسوق المصرية والتي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه.

مؤخرًا دخلت اسعار السيارات إلى حلبة الارتفاع المستمر في الأسواق العالمية خاصة الأسواق المستوردة في الشرق الأوسط، مما جعلها لا تتناسب مع دخل معظم الاشخاص الراغبين بشراء سيارات لقضاء حاجاتهم وتأمين مستلزماتهم.

في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم قائمة بأرخص سيارات شركة هيونداي في السوق المصرية المحلية للسيارات

أرخص سيارات هيونداي موديل 2022

سيارة هيونداي L20 موديل 2022

سيارة هيونداي L20 موديل 2022

سعرها حوالي 400 الف جنيه

هيونداي أكسنت HCI موديل 2022

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

السعر من 340 ألف جنيه إلى 365 ألف جنيه

هيونداي النترا HD موديل 2022

هيونداي النترا HD 2022

السعر من 330 ألف جنيه غلى 370 ألف جنيه

هيونداي اكسنت RB موديل 2022

هيونداي اكسنت RB موديل 2022

السعر من 332 ألف جنيه إلى 362 ألف جنيه

هيونداي L10 موديل 2022

هيونداي L10 موديل 2022

السعر مابين 300 إلى 370 ألف جنيه

قائمة أرخص سيارت هيونداي موديل 2022

زودت هيونداي كافة إصداراتها بمواصفات عالية الجودة، من أهمها وسائل الحماية والأمان، تكنلوجيا القيادة الحديثة وسبل الرفاهية والراحلة للركاب والسائقين، لتجعل منها جميعا تجربة مميزة عند عملائها تستحق منهم تكرارها مرارًا، بالنسبة للأسعار داخل السوق المصرية قد يختلف السعر قليلًا حسب مكان بيع السيارة.