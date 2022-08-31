أرخص سيارات هيونداي موديل 2022.. كل الطبقات هتركب أحلى عربية بأقل سعر

مؤخرًا دخلت اسعار السيارات إلى حلبة الارتفاع المستمر في الأسواق العالمية خاصة الأسواق المستوردة في الشرق الأوسط، مما جعلها لا تتناسب مع دخل معظم الاشخاص الراغبين بشراء سيارات لقضاء حاجاتهم وتأمين مستلزماتهم.
في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم قائمة بأرخص سيارات شركة هيونداي في السوق المصرية المحلية للسيارات
أرخص سيارات هيونداي موديل 2022
- سيارة هيونداي L20 موديل 2022
سعرها حوالي 400 الف جنيه
- هيونداي أكسنت HCI موديل 2022
السعر من 340 ألف جنيه إلى 365 ألف جنيه
- هيونداي النترا HD موديل 2022
السعر من 330 ألف جنيه غلى 370 ألف جنيه
- هيونداي اكسنت RB موديل 2022
السعر من 332 ألف جنيه إلى 362 ألف جنيه
- هيونداي L10 موديل 2022
السعر مابين 300 إلى 370 ألف جنيه
قائمة أرخص سيارت هيونداي موديل 2022
زودت هيونداي كافة إصداراتها بمواصفات عالية الجودة، من أهمها وسائل الحماية والأمان، تكنلوجيا القيادة الحديثة وسبل الرفاهية والراحلة للركاب والسائقين، لتجعل منها جميعا تجربة مميزة عند عملائها تستحق منهم تكرارها مرارًا، بالنسبة للأسعار داخل السوق المصرية قد يختلف السعر قليلًا حسب مكان بيع السيارة.