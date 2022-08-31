نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سيارة يبدأ من 35.000 وحتى 300 ألف ريال بدون كفيل ولا رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلجأ عدد كبير من مواطني الملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة والمقيمين داخل أراضيها، بسبب حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها العديد من دول العالم، إلى اللجوء لبعض الحلول التي قد تكون الأنسب لهم في الوقت الراهن، من أهم الحلول التي يلجأ غلها الإفراد والشركات هي اللجوء إلى الجهات التمويلية المتمثلة في البنوك، وشركات التمويل داخل المملكة، ومن هذا المنطلق وفرت العديد من الجهات خدمة الحصول على تمويل شراء سيارة سواء جديدة أو مستعملة بأقساط ميسرة، بما يتناسب مع إمكانيات ودخل الفرد المادي، ففي حالة أن كنت ترغب في اقتناء سيارة أحلامك يجب عليك كعميل تقديم بعض الأوراق التي يتم تقديمها للشركات والجهات التمويلية.

قرض سيارة بدون كفيل

احصل على أفضل العروض والحلول التمويلية لقرض سيارة بدون كفيل، سيارة مستعملة موديل 2020، ولا تحتاج إلى أي رسوم إدارية، فقط يمكنك أن تحصل على القرض إذا كنت مواطن سعودي أو مقيم بأقل قسط شهري وبفترة سداد طويلة، من خلال أفضل شركات التمويل السعودية، والتي تقدم قرض سيارة بمزايا مناسبة ومميزة لجميع الأفراد من الشباب والمتقاعدين، وتمويل السيارة يبدأ من 35 ألف ريال وحتى 300 ألف ريال بدون مقدم، ولا يحتاج إلى أي مصاريف إدارية، والدفعة الأخيرة للتمويل قد تمتد حتى 30%، ومتاح أن تقوم بتمويل السيارات الجديدة، أو السيارات المستعملة، حيث أنه يوجد عدد كبير من الأفراد يفضلون اقتناء سيارات مستعملة، نظرا لرخص سعرها مقارنة بالسيارات الجديدة.

شروط قرض السيارات وطريقة التقديم

يجب أن يكون المتقدم لطلب قرض السيارة من المواطنين السعوديين أو المقيمين، ويكون موظف بأي من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية، ويكون الراتب الشهري يبدأ من 4000 ريال، ويجب أن تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويوجد تأمين شامل على السيارات، ويمكنك التقديم لطلب السيارة من قبل شركة اليسر للتمويل، وإحضار صورة من الهوية، ورخصة القيادة، الإقامة للمقيمين، والعنوان الوطني، وتقديم كافة المستندات مع تعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة من شركة اليسر، وسوف يتم فرز الأوراق المقدمة وعند استكمال كافة الأوراق سوف تحصل على القرض في أسرع وقت وبإجراءات ميسرة.