نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا كامرى وكورولا ويارس مستعملة بحالات جديدة للبيع في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أقوى وأفضل سيارات مستعملة في السعودية وأكثرها بحثًا عبر مواقع الإنترنت، فالسيارات المستعملة هي التي يتم البحث عنها في الفترات الأخيرة بشكل كبير لأن السيارات الحديثة أصبحت يتم تقديمها بأسعار فائقة لقدرة الكثير من الفئات المجتمعية، ويسعى مالكو السيارات إلى تقديم سياراتهم التي يرغبون في بيعها بعرضها على مواقع البيع والشراء الإلكترونية والتي تسّهل الكثير من الأمور على العميل من ناحية الوقت والمجهود حيث يمكنه التعرف على كل إمكانيات السيارة في مكانه.

سيارات مستعملة في السعودية

من أهم السيارات المقدمة على مواقع السيارات المستعملة للبيع والشراء هي كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تتميز سيارة تويوتا كامري موديل 2005 بأنها سيارة أقرب للتوقعات وأكثر السيارات رؤية أمام ناظرنا، لون السيارة الخارجي بني داكن وتتكون من أربعة أبواب وتحتوي على شبك صغير من الأمام مطلي بالكروم وناقل الحركة المقترن بالموتور يعمل بشكل أوتوماتيكي، ومقدمة بسعر يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال مع مالك السيارة على رقم +966593255393.

2. سيارة تويوتا يارس 2013 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

بالنسبة إلى سيارة تويوتا يارس التي تم تقديمها في عام 2013م ولون السيارة الخارجي أبيض وتعمل بوقود البنزين ويتم تقديمها مستعملة بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وتحتوي السيارة على أربعة أبواب والمقصورة الداخلية للسيارة مصنوعة من قماش عالي الجودة، لأي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم +966591454415.

3. سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

يعتبر اللون الأبيض هو اللون الأكثر رواجًا بين السيارات ولون سيارتنا اليوم هو اللون الأبيض، تتكون السيارة من أربعة أبواب وناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا، قدرة السيارة كبيرة عند السير على الأراضي الغير ممهدة وتعمل بوقود البنزين ويتم تقديمها بسعر يبدأ من 5 آلاف و500 ريال سعودي ويمكنكم التواصل مع مالكها للمزيد من التفاصيل على رقم +966582189863.

4. سيارة هيونداي أكسينت 2005 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار السيارة في عام 2005م بناقل حركة أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب بلون خارجي فضي وبسعر 5 آلاف ريال سعودي ويمكنكم التواصل مع مالكها حتى تتعرفوا على تفاصيل إضافية من خلال الاتصال على رقم +966590254508.