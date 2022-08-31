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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة 2022 للتنازل بدون مقابل بالتقسيط لأطول فترة سداد، تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي سوناتا 2022 طالع عدادها 32 ألف كم، محرك 4 سلندر 2500cc والجيربوكس أوتوماتيك ثماني السرعات. المواصفات والتجهيزات: جنوط مقاس 18 انش، نظام ثبات إلكتروني، حساس كفرات، اشارات مرايا، كشاف ضباب خلفي، ليد، حساسات خلفية وأمامية، مراتب قماش، شاشة معلومات بخاصية ابل كار بلاي، كاميرا خلفية، تحكم للنظام الصوتي من خلال المقود، بلوتوث، مثبت سرعة، عداد رحلات باللغة العربية، مدخل USB خلفي، فرامل ABS ، عدد 2 اير باج + عدد 5 حزام أمان. السيارة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1486 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 10 أقساط ومتبقي سداد 50 قسط إلى جانب الدفعة النهائية بقيمة 45 ألف ريال.

سيارات مستعملة 2022 للتنازل

تتوفر للتقبيل سيارة هوندا اكورد lx sport 2022 طالع عدادها 10 آلاف كيلو متر، ماكينة 4 سلندر 1500cc تولد قوة 198 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، السيارة مضاف لها حماية للوجهية وأطراف الابواب بضمان خمس سنوات. المواصفات والتجهيزات: نظام تثبيت السرعة، دخول بالريموت، تشغيل المحرك بصمة، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي + مدخل AUX، بلوتوث، فرامل مانعة للانغلاق، 8 وسائد هوائيه، جنوط 17 انش، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه وإضاءات ليد. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق مصرف الراجحي وقيمة القسط الشهري 1800 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 5 اقساط ومتبقي سداد 55 قسط بالاضافة إلى 49000 ريال قيمة الدفعة الأخيرة.

تتوفر للتقبيل سيارة جيلي توجيلا 2022 فئة luxury أو لاكجري طالع عدادها 13 ألف كم، ماكينة 4 سلندر 2000cc قوة 238 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: حساسات أمامية وخلفية، تكييف أوتو، نظام تثبيت سرعة، فرامل ABS، مقاعد جلدية، اطارات فاخرة، تحكم مقود، مساعد اصطفاف، بلوتوث، بانوراما، بصمة، كاميرا 360 درجة، ليد ، جنوط 20 انش، 8 مكبرات الصوت، نظام تحذير مغادرة المسار، وسائد هوائيه، تحكم كهربائي بالمقاعد وغيرها من المميزات. السيارة للتقبيل بالتقسيط بدون رسوم وقيمة القسط الشهري 1636 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 9 أقساط ومتبقي سداد 51 قسط + ثلاثين ألف ريال دفعة أخيرة.

سيارات للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة شانجان CS85 2022 طالع عدادها 13 ألف كم، ماكينة 4 سلندر 2000cc تولد قوة 233 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، تتميز بحساسات أمامية وخلفية، ليد، جنوط 19 انش، كاميرا 360 درجة، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، نظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و8 مكبرات الصوت، مساعد الاصطفاف، صندوق خلفي كهربائي، تبريد المقاعد.

كما تتميز تجهيزات السيارة بإمكانية عرض المعلومات على الزجاج (بروجكتور)، سقف بانوراما، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، حساس لمراقبة ضغط الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، تحكم في الانزلاق، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد. السيارة للتنازل تقسيط بدون شروط علي البنك الاهلي وقيمة القسط الشهري 1628 ريال، إجمالي المدفوع 6 اقساط + دفعة أولى قيمتها 20 ألف ريال ومتبقي سداد 54 قسط + دفعة أخيرة 30273 ريال.