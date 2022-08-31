نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الطراز الجديد..سيارة تويوتا ياريس الجديدة كلياً بمواصفات مذهلة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مواصفات وسعر Toyota Yaris 2022 من أكثر المعلومات شيوعًا التي يطلبها العملاء وأولئك الذين يتطلعون إلى حجز طراز السيارة هذا، ويهتم العديد من الأشخاص بمعرفة المزيد حول أهم ميزات السيارة بالإضافة إلى أي تغييرات تم إجراؤهاأحد العوامل التي جذبت العديد من العملاء للاحتفاظ بهذا الطراز الجديد الفريد هو حقيقة أنه يجمع بين جمال التصميم وقوة الأداء، كانت السيارة نموذجًا فريدًا من طراز Yaris، أحد أشهر طرازات تويوتا ويُعتقد أنها أفضل سيارة للتنقل في أصعب الطرق الجبلية، وفي الفقرات التالية سنتعرف أكثر على هذه الميزات بالتفصيل بالإضافة إلى سعر شراء السيارة.

مواصفات سيارات تويوتا يارس

تُؤخذ مواصفات Toyota Yaris إلى جانب جميع المعلومات المتعلقة بالسعر في الاعتبار على أنها بيانات يجب أن يكون العميل على دراية كاملة بها قبل شراء هذه السيارة، والتي تعد من أقوى وأقوى الشاحنات لتحمل الصعوبات والمطبات على الطرق، فيما يلي موجز لأهم التفاصيل المتعلقة بالأوصاف التفصيلية للمركبات

مواصفات مركبة تويوتا ياريس

تعد مواصفات تويوتا يارس من أهم ما سنناقشه في النقاط التالية:

السيارة لديها محرك سعة 1.1 سم مكعب.

يتمتع كل من الجزء الداخلي والخارجي للسيارة بجمالية يابانية مميزة.

يوجد قفل مركزي على السيارة.

لدى المستخدم مجموعة متنوعة من أوضاع القيادة للاختيار من بينها.

يتوفر في السيارة نظام إضاءة LED.

يُعتقد أن هذه السيارة هي الأكثر فاعلية من حيث التصميم الخارجي للسيارة.

العجلات هي الطول المناسب والكعب مقاس تسعة – عشرة.

تجهيز تويوتا ياريس

تتمتع السيارة بالعديد من الميزات التي تجعل القيادة أكثر أمانًا وراحة التصميم الديناميكي الفريد للمفهوم والديناميكا الهوائية ، مع الأداء القوي وثبات السيارة على أصعب الطرق. تظهر الحداثة من خلال التقدم التكنولوجي للسيارة ووجود أنظمة سلامة قيادة متميزة. يتوفر جزء كبير من الواجهة الأمامية للسيارة مع calandria الأسود. يحدد ترتيب المقاعد الداخلية وشكل المسكن المظهر العصري المميز للسيارة. متاح لمنافذ AUX و USB. يتم توفير وسائل الراحة بما في ذلك مكيف الهواء الذي يبرز لأناقته وتشغيله الموثوق.

تكلفة شراء سيارة

يمكن شراء هذه السيارة محليًا في المملكة العربية السعودية بحوالي 5000 ريال سعودي، وهي تكلفة ما يعادلها من الفئة الأولى اعتمادًا على المعدات.