نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتنم عروض عبداللطيف جميل… امتلك هيونداي اكسنت 2023 بـ 500 ريال فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة عبداللطيف جميل اقوى عروض التقسيط للسيارات هذا العام، ومن أشهر هذه العروض المقدمة على السيارة هيونداي اكسنت موديل 2023، حيث يمكنك شراء سيارة بقسط شهري يبلغ 500 ريال فقط، وأطول فترة سداد تصل إلى خمس سنوات، اغتنم الفرصة ولا تدعها تفوتك، وسوف نتعرف على عرض التقسيط، وكذلك المواصفات والتجهيزات التي تحتوي عليها السيارة هيونداي اكسنت 2023.

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت موديل 2023

تنتمي السيارة هيونداي اكسنت موديل 2023 إلى السيارات السيدان صغيرة الحجم، وتعتمد على خيارين من المحركات، المحرك الأول وهو يأتي في النسخة القياسية بسعة 1.4 لتر، يولد قوة 99 حصان، يعمل بنظام الدفع الأمامي، ويتصل بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

أما المحرك الثاني وهو رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تبلغ مقدارها 125 حصان، أما عزم الدوران ليبلغ أقصاه 156 نيوتن/متر، هذا وتبلغ الأبعاد الخارجية لهيكل السيارة كالتالي:

يبلغ الطول 4370 مم.

أما العرض 1705 مم.

الارتفاع 1455 مم.

مساحة التخزين الخلفية 389 لتر.

مميزات السيارة هيونداي اكسنت موديل 2023

تحتوي السيارة هيونداي اكسنت موديل 2023 على العديد من المميزات والتي تتمثل في:

مكيف هواء يدوي.

مرايات جانبية تعمل بالكهرباء.

عجلة قيادة قابلة للامالة ومتعددة الوظائف.

إمكانية تعديل وضعية مقعد السائق في 6 وضعيات.

مصابيح أمامية من الهالوجين في الفئة القياسية، ومن الليد للفئات الاعلى تجهيزا.

زجاج خلفي فاميه.

كما تتمتع بـ جنوط مقاس 14 بوصة.

مانع تشغيل المحرك لحماية السيارة من السرقة.

مسند يد أمامي.

كذلك فتتوفر المركبة بـ ريموت كنترول.

نظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوت.

بلوتوث، ويتوفر أيضًا وصلة AUX، وكذلك مدخل USB.

نظام تقسيط السيارة هيونداي اكسنت موديل 2023

تم توفير السيارة هيونداي اكسنت بنظام التمويل، إذ يبلغ السعر الإجمالي الكاش للسيارة هيونداي اكسنت موديل 2023 نحو 55.967 ريال، ويكون نظام التمويل كالتالي: