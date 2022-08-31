نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجديد بأسعار السيارات… سيارة هيونداي Hd النترا 2023 تسجل زيادة جديدة اعرف سعرها الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد قطاع السيارات زيادة هائلة في الأسعار على المستوى العالمي والمحلي، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية التي تمر بها معظم الشركات المصنعة، ولعل أبرز تلك الشركات هي شركة هيونداي والذي أعلنت عن طرح أحدث موديلاتها لعام 2023 بزيادة عن الطراز السابق بقيمة خمسة آلاف جنيه، وسوف نتعرف على أسعار الفئات المتاحة من السيارة هيونداي النترا 2023.

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

تعد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 أحدث السيارات السيدان ذات الخمس مقاعد التي أنتجتها الشركة الكورية وطرحتها في الأسواق مؤخرا، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تبلغ مقدارها 121 حصان، وعزم دوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، يبلغ تسارع السيارة من حالة السكون للوصول إلى أعلى نقطة 100 كم/الساعة خلال 11.3 ثانية، بينما تحتاج السيارة إلى 6.6 لتر لكي تقطع مسافة قدرها 100 كم/الساعة.

مميزات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

كما تم تجهيز المركبة هيونداي النترا HD موديل 2023 بأحدث التقنيات التكنولوجية والأنظمة المساعدة ، والتس تتمثل فيما يلي:

توافر مصابيح أمامية ضباب.

أيضًا مرايات جانبية تعمل بالكهرباء.

بجانب جنوط مقاس 15 بوصة.

كذلك نظام حماية ضد السرقات.

بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية في الفئة الثانية.

أيضّا يوجد بها وسائد هوائية أمامية وجانبية.

كذلك فرامل مانعة للانغلاق ABS.

علاوةً عل خاصية التوزيع الالكتروني الفرامل EBD.

إضافةً لـ السبويلر الخلفي.

مع توافر نظام مكيف هوائي جيد.

كما تكون مساحة الشنطة الخلفية بالمركبة 402 لتر.

أسعار الفئات المتاحة من السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

أعلن الوكيل الرسمي للعلامة التجارية هيونداي في مصر شركة جي بي غبور أوتو عن أسعار الفئات المتاحة من السيارة هيونداي النترا موديل 2023 بزيادة سعرية بلغت خمسة آلاف جنيه عن الطراز السابق لها، وهذه أسعار سيارات هيونداي النترا موديل 2023: