نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن الفرصة بين يديك… تويوتا كامري 2022 بـ 500 ريال قسط شهري وعلى 5 أعوام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الآن بالإمكان امتلاك أحدث سيارة يابانية من العلامة التجارية الشهيرة تويوتا، وهي السيارة تويوتا كامري موديل 2022، حيث أتاحت مجموعة عبد اللطيف جميل الوكيل الرسمي للعلامة التجارية إمكانية التقسيط على 5 سنوات، بأقل قسط شهري يبلغ 500 ريال، وذلك تسهيلا على المواطنين امتلاك سيارة حديثة بأسعار زمان، في ظل ارتفاع أسعار السيارات هذه الفترة، وسوف نتعرف على أهم مواصفات السيارة، وكذلك العروض التي تقدمها المجموعة على احدث السيارات.

مواصفات السيارة تويوتا كامري 2022

تم إنتاج مركبة تويوتا كامري 2022 بعدد هائل من المواصفات والمزايا الجذابة ، التي كانت سببا رئيسيًا للعمل على انتشارها بكثرة في الأسواق، وعبر الفقرة التالية سنوضح لكم مواصفات المركبة، وهي:

أن السيارة تويوتا كامري 2022 من السيارات السيدان متوسطة الحجم، المتوفرة بأربع فئات مختلفة التجهيزات، تقدم السيارة كامري موديل 2022 خيارين من المحركات، المحرك القياسي وهو يتكون من 6 أسطوانات بسعة 3.5 لتر، تم تزويده بنظام الحقن المباشر، ينتج قوة تبلغ مقدارها 301 حصان، وعزم دوران يبلغ 356 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

أهم مميزات السيارة تويوتا كامري 2022

كما تحتوي السيارة تويوتا كامري موديل 2022 على بعض التجهيزات والكماليات الحديثة، مثل ما سنذكره لكم غبر النقاط التالية:

حيث يتوفر بها شاشة وسائط قياس 7 بوصة تعمل باللمس.

ونظام بلوتوث.

دعم التطبيقات الحديثة مثل، أبل كار بلاي، أندرويد أوتو، أمازون اليكسا.

نقطة اتصال واي فاي.

راديو يعمل بالقمر الصناعي.

منفذين USB.

كذلك نظام ملاحة متوفر بالفئات الأعلى تجهيزا.

نظام صوت JBL مكون من 9 مكبرات صوت.

مقاعد مصنوعة من القماش.

إمكانية تعديل وضعية مقعد السائق في 8 وضعيات كهربائيا.

عجلة قيادة مدفأة في الفئات الأعلى تجهيزا.

تقنية الدخول الذكي للسيارة بدون مفتاح.

نظام تقسيط السيارة تويوتا كامري 2022

تقدم مجموعة عبداللطيف جميل الوكيل الرسمي للعلامة التجارية تويوتا عرض تقسيط مميز للسيارة الجديدة كامري موديل 2022، إذ يبلغ سعر السعر الإجمالي للسيارة نحو 86.000 ريال، ويبلغ قيمة القسط الشهري 500 ريال، بينما يبلغ قيمة أول قسط 61.216 ريال، بينما يبلغ قيمة آخر قسط 39.560 ريال، تصل مدة السداد إلى خمس سنوات وهي تعتبر أطول فترة سداد.