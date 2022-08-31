نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرنسيسة.. تويوتا فورتشنر 2022 افضل عرض تقسيط من عبد اللطيف جميل سيارة فخمة بمواصفات عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم عرض التقسيط من عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا فورتشنر 2022، أي سيارة مهما كانت فلا تكون مثالية بالنسبة الكاملة ولكن هذه السيارة كانت واحدة من السيارات التي طغت مميزاتها على عيوبها حتى جعلتها غير مرئية بالنسبة للنقّاد والمشترين، فمن الطبيعي أن سيارة مقدمة من شركة تويوتا اليابانية أن تستحوذ على شهرة واسعة وهذه السيارة كانت من أفضل سيارات تويوتا على الإطلاق وسنقدم لكم بعض مميزاتها وإمكانياتها فيما يلي.

إمكانيات ومميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

نبدأ بهيكل السيارة الخارجي والذي خطف الأنظار منذ النظرة الأولى للسيارة أثناء عرضها لأنه حدث به الكثير من التغييرات مقارنة بالموديل السابق ومدّعم هيكلها بأعمدة رياضية.

تتميز السيارة بوجود رفارف جانبية من الأمام ويمكننا اعتبار السيارة بأنها من السيارات الرياضية والتي ثباتها عالي عند السير على السرعات العالية وقدرتها كبيرة عند الأراضي الغير ممهدة.

شبك السيارة الأمامي لم يتم به الكثير من التغييرات ومزودة بفوانيس أمامية مزودة بإضاءة الليد المتطورة ويوجد بها حساسات ركن أمامية وخلفية.

أبعاد السيارة هي كالآتي أربعة أمتار و795 مللي متر بالنسبة للطول ومتر و555 مللي متر بالنسبة إلى العرض بينما ارتفاعها متر و835 مللي متر.

أما ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 27.9 سنتيمتر وطول قاعدة عجلات السيارة تبلغ مترين و745 مللي متر ووزن السيارة الكلي يبلغ حوالي 2.650 كيلو جرام.

حجم الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 715 لتر وبالتالي فمساحتها كبيرة ومقاس شاشة عرض المعلومات والترفيه يبلغ 8 بوصة وتعمل باللمس.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وأكثر من منفذ يو إس بي وكذلك تعمل بخاصية البلوتوث والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

عرض التقسيط على تويوتا فورتشنر موديل 2022م من عبد اللطيف جميل

كان عرض التقسيط على سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022م يبدأ بقسط قيمته 800 ريال سعودي حيث أن الدفعة الأولى من سعر السيارة تبدأ قيمتها من 58 ألف و948 ريال سعودي بينما الدفعة الأخيرة قيمتها تبدأ من 44 ألف و347 ريال سعودي وباقي المبلغ يتم تقسيطه على مدار خمس سنوات والمبلغ الكلي قيمته تبلغ 112 ألف و900 ريال سعودي.