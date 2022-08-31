رخيصة بـ5000 ريال فقط احصل على سيارات للبيع مستعملة في السعودية حالات ممتازة كالجديد

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عمر شويل - جدة رخيصة بـ5000 ريال فقط احصل على سيارات للبيع مستعملة.. سيارات للبيع مستعملة في السعودية، تعتبر السيارات المستعملة التي نقوم بتقديمها هي من السيارات الأكثر طلبًا في كل الأسواق ولا يعني بكونها سيارة مستعملة أن بها عيوب بل بالعكس قد تكون أفضل من بعض السيارات الحديثة والتي أسعارها مرتفعة جدًا، وحالة السيارات التي نقدمها تكون جيدة سواء من الداخل أو الخارج وهي فرصة عظيمة لكل شخص يرغب في شراء سيارة بإمكانيات جيدة وأسعار مناسبة للإمكانيات المادية التي يمتلكها.

سيارات للبيع مستعملة في السعودية

من أبرز هذه السيارات التي تم تقديمها على أشهر مواقع البيع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة

مواصفات السيارة:-

تم إصدار هذه السيارة في سنة 2004م وهي الآن متوفرة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بسعر بيع يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي، لون السيارة من الخارج هو اللون اللبني وتتكون السيارة من أربعة أبواب وموتور قوي يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي وخامات المقاعد عالية الجودة، ولأي معلومات أخرى يمكنكم الإتصال على رقم +966590254508.

2. سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة

مواصفات السيارة:-

تعتبر هذه السيارة من السيارات التي لا تقدّم مهما مرّ الوقت بالرغم من إصدارها في سنة قديمة وهي عام 2007م، لون السيارة هو اللون الفضي ويتم تقديمها في الرياض بسعر يبدأ من 8 آلاف و500 ريال سعودي وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويمكنكم الحصول على السيارة بالتواصل مع مالكها على رقم +966596036855.

3. سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة

مواصفات السيارة:-

تعتبر من أكثر السيارات التي نراها بكثرة وباستمرار وتتكون من أربعة أبواب ولونها من الخارج هو اللون الفضي ويتم بيعها بسعر يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي وقدرتها كبيرة في السير على الطرق والأراضي الغير ممهدة وتتميز بثبات عالي عند السرعات العالية.

4. سيارة هيونداي أكسينت 2005 مستعملة

مواصفات السيارة:-

لون السيارة من الخارج هو اللون الفضي وتتكون من أربعة أبواب وناقل الحركة أوتوماتيكي، سعر بيع السيارة يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي وتعمل بوقود البنزين ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966592238419.