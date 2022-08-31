نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات الروسي وصل البلاد….سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها لا تقبل المنافسه في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها لا تقبل المنافسه، لادا نيفا 2022 من السيارات المعروفة منذ القدم، فهي سيارة تجمع بين العصر القديم والعصر الحالي،حيث أنها احتفظت بمظهرها القديم حتى الآن، وهي من نوعية لاندكروزر”الدفع الرباعي”، تعتبر هذه السيارة سيارة المهام الصعبة لأنها مخصصة للطرق الصحراوية والرحلات وسفر المناطق ذات الطرق الوعرة، يوجد في السوق العديد من الفئات التي أصدرتها، لذلك سنعرض لكم مميزاتها ومواصفاتها واسعارها وفئاتها في هذا المقال فتابعونا.
سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات عالمية
جاءت سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات عالمية حيث :-
- جاءت السيارة بشكل متميز وحديث مواكب للعصر كما أنها تعتبر سيارة من النوع الرياضي، متعددة الاستخدامات.
- جاء محرك السيارة بسعة تخزين 1600 سي سي بقوة 170 حصان مع وجود إمكانية النقل اليدوي.
- جاءت السيارة بفتحة سقف بانورامية الشكل.
- جاء الاصدار الثاني من السيارة مزود بخاصية الدفع الرباعي.
- جاءت عجلات السيارة بلاستيكية الصنع غير قابلة للكسر مما يزيد من متانتها.
- جاء الناقل الأوتوماتيكي السيارة مزود ب 6 سرعات مختلفة.
- جاء بالسيارة مكيف عالي الجودة.
- إمكانية دعم الاتصال بالبلوتوث والواي فاي وشحن الهاتف.
- يمكن التحكم في الوسائط المتعددة والرد على مكالمات الجوال من خلال عجلة القيادة.
عيوب سيارة لادا نيفا 2022
على الرغم من المميزات الكثيرة لهذه السيارة إلا أن لها بعض العيوب البسيطة وهي كالتالي:-
- حقيبة سيارة لادا نيفا 2022 صغيرة شئ ما ولا تسع أشياء كثيرة.
- جاءت السيارة بعدد اتنين باب وليس أربعة كباقي السيارات.
- المحرك بطئ في الاستجابة حيث أنها ليست من نوع سيدان.
- جاء ناقل الحركة في الإصدار الأول من النوع اليدوي
- السيارة ضيقة من الداخل وخصوصا الكراسي الخلفية.
- جاءت السيارة بقوة ثبات ضعيفة على الطرق السريعة.
سعر سيارة لادا نيفا 2022
جاءت السيارة بأسعار مختلفة في كثير من البلاد منها كالتالي:-
- سعر السيارة في مصر لما يتم تحديده بعد من قبل الشركة ولكن حسب الأخبار فإن سعرها يبدأ مابين 185 ألف إلى 215 ألف جنية مصري.
- سعر السيارة في السعودية لم يتم نزول الاصدار الثاني بالسعودية حتى الآن ولكن الإصدار الأول سعره 36855 ريال سعودي.
- سعر سيارة لادا نيفا 2022 أمريكا الاصدار الاول بسعر 8585 دولار، والإصدار الثاني بسعر 9735 دولار.
- سعر السيارة في روسيا الإصدار الأول بسعر 625 ألف روبل روسي، والإصدار الثاني بسعر 710 ألف روبل روسي.
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