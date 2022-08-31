نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل الآن على سيارات هيونداي النترا 2023 …اقوي وأرخص عروض تقسيط سيارات هيونداي النترا 2023 ب 500 ريال وبالتقسيط على 60 شهر بمواصفات ومميزات عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي وأرخص عروض تقسيط سيارات هيونداي النترا 2023 ب 500 ريال ،تتميز سيارة هونداي النترا 2023 بالطابع العصري والهيكل الخارجي الذي يحتوي على زوايا حادة، تعد سيارة رياضية و تتزين بحلي أسود تقليدي وتتوفر منها عده ألوان، كما تدخل ضمن فئة سيارات السيدان التي تم صناعتها في كوريا الجنوبية، تتميز باستهلاكها الاقتصادي للوقود، لذلك أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن عرض تقسيط مميز لسيارة هيونداي النترا 2023 وإليكم التفاصيل. اقوي وأرخص عروض تقسيط سيارات هيونداي النترا 2023 ب 500 ريال عرض تقسيط سيارات هيونداي النترا 2023 تقدم شركة عبد اللطيف جميل لعملائها عرض تقسيط مميز لسيارة هيونداي النترا 2023 على 60 شهر على أن تكون قيمة القسط الشهري 500 ريال فقط.

على أن تكون قيمة القسط الشهري 500 ريال فقط. لا يوجد مقدم وتصل قيمة الدفعة الأولى إلى 54,799 ريال سعودي.

بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 29,799 ريال سعودي.

لشراء سيارة هيونداي النترا 2023 من شركة عبد اللطيف جميل يدفع العميل مبلغ 73,930 ريال سعودي. مواصفات سيارة هيونداي النترا 2023 تعد سيارة هيونداي النترا 2023 من السيارات المتعددة الاستخدامات التي تحتوي على محرك يعمل بقوة 147 حصان.

ويعتمد على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

يتكون المحرك من أربع أسطوانات كما زودت بناقل حركة متغير CVT. مزايا سيارات هيونداي النترا 2023 تحتوي هيونداي النترا 2023 على شاشة وسائط تعمل عن طريق اللمس بمقاس 8 بوصة.

تدعم نظام صوتي عالي الجودة يتكون من أربع مكبرات صوت ستيريو.

يوجد بها راديو ومنافذ متعددة يو اس بي.

كما يمكن دخول هيونداي النترا 2023 بدون مفتاح.

تدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد أوتو. عيوب سيارة هيونداي النترا 2023 درجة تسارع هيونداي النترا 2023 قليلة.

مساحة وضع الرأس في المقاعد الخلفية للسيارة صغيرة.

لا تشمل ميزات ترفيه قياسية. مزايا الخارجية لسيارة هيونداي النترا 2023 تدعم نظام إضاءة يعتمد على تقنية الليد.

واجهة هيونداي النترا 2023 تشمل مرايا قابلة للطي الكهربائي.

عجلات السيارة خماسية الأضلاع صنعت من المعدن الخفيف بمقاس 18 بوصة.

تتميز واجهة هيونداي النترا بتجاعيد حادة.

تنافس هيونداي النترا 2023 بقوة من حيث التصميم الخارجي الجذاب. أنظمة السلامة في هيونداي النترا 2023 تدعم نظام التحذير للخروج الآمن.

كما تحتوي على نظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ.

تدعم نظام مساعدة تتبع المشاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل الآن على سيارات هيونداي النترا 2023 …اقوي وأرخص عروض تقسيط سيارات هيونداي النترا 2023 ب 500 ريال وبالتقسيط على 60 شهر بمواصفات ومميزات عالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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