سيارات شيفروليه مستعملة بالسعودية أقل من 10,000 ريال سعودي

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عمر شويل - جدة إستحوذت السيارات الشيفروليه على إهتمام العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية لتواجدها في أسواق السيارات المستعملة بأسعار رائعة مع مواصفات أمريكية وكماليات أوتوماتيك تجعلها تتصدر إختيارات المواطنين السعوديين والمقيمين. سيارة شيفروليه أوبترا 2055 للبيع سيارة شيفروليه أوبترا سنة الصنع 2005 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة حي العزيزية.

سعر بيع السيارة شيفروليه أوبترا مستعملة 13000 ريال سعودي.

كما أن شيفروليه تتمتع بناقل حركة أوتوماتيك وتصل الكيلو مترات التي قطعها عداد المسافات بالسيارة إلى 160,000 كيلو متر. تأتي السيارة شيفروليه أوبترا بمواصفات إقليمية خليجية لتتماشى مع الجو والعامل الجوية.

اللون الخارجي في السيارة شيفروليه أوبترا أزرق وقد أعيد دهانها بالكامل.

هيكل السيارة شيفروليه أوبترا ممتاز بدون حوادث بجانب أن الوقود المستخدم هو البنزين.

مزوده السيارة بمرايا كهربائية ومكيف وسنتر لوك.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه أوبترا يرجى الإتصال على الرقم 00966565045173. سيارة مستعملة شيفروليه أوبترا إصدار 2011 للبيع سيارة شيفروليه أوبترا سنة الصنع 2011 مستعملة للبيع في المدينة المنورة حي العريض السعر المطلوب مقابل شراء السيارة شيفروليه أوبترا المستعملة هو 6500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة شيفروليه أوبترا أوتوماتيك وقد سجل عداد المسافات في السيارة شيفروليه أوبترا أكثر من 200,000 كيلو متر.

السيارة شيفروليه أوبترا متوفرة بلون خارجي أزرق، ومن مزايا السيارة أنها تتمتع بمواصفات أمريكية الصنع.

أفصح مالك السيارة الحالي أن حالة الهيكل في السيارة شيفروليه أوبترا جيدة ولكن بها عيوب بسيطة في البودي وقد أعيد دهناها بالكامل والوقود المستخدم في السيارة هو البنزين.

تتواجد كافة وسائل الأمان والترفيه بالسيارة كشاشة لمس ومدخل يو إس بي وسنتر لوك ومكيف وبلوتوث ومدخل AUX.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 00966568706007. تُعرض للبيع سيارة ميركوي مونتيجو سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي المونسية، بسعر تعتبر مناسب للجميع وبالأخص لمحدودي الدخل حيث يصب إلى 6000 ريال سعودي فقط.

ناقل الحركة في السيارة ذكر البائع أنه أوتوماتيك وإن عداد الممشى بالسيارة وصل إلى 200,000 كيلو متر، كما أن اللون الخارجي في السيارة ميركوري مونتيجو رمادي.

المزايا الإضافية بالسيارة التي أقر بها المالك هى ان السيارة بها فتحة سقف ومثبت سرعة وكراسي جلد ومكيف وسنتر لوك وأكياس هوائية ومدخل يو إس بي ومدخل AUX.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة ميركوري مونتيجو مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966569272667.

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