انت الان تتابع خبر أرخص سيارات في مصر.. لكل الشباب سعرهم أقل من 300 ألف جنيه والان مع التفاصيل

أرخص سيارات في مصر

رياض - احمد صلاح - يبحث معظم الشبان عن، ذلك مع الارتفاع المتزايد للأسعار في سوق السيارات المحلية المصرية والذي أصبح متوسط اسعار السيارات فيه يقارب 400 ألف جنيه وهذا بالطبع سعر غير مقبول لمعظم الشبان الذين يرغبون بسيارة عملية، اقتصادية وموفرة للوقود، في مقالنا هذا سوف نشارك معكم قائمة بسيارات تُصنّف أنها الأرخص في سوق السيارات المحلية في مصر، مع إيجاز حول مواصفاتها وسعرها.

تتميز هذه السيارات بكونها مواكبة للتكنولوجيا ومتطلبات القيادة، إضافة لكونها مجهزة بتجهيزات الرفاهية والحماية، وهي:

زوتي SR7 موديل

سيارة زوتي SR7 موديل 2022

بي واي دي L3 موديل

بي واي دي L3 موديل 2022

بروتون ساجا موديل

سيارة بروتون ساجا موديل 2022

سوزوكي سيلارو موديل

سيارة سوزوكي سيلارو موديل 2022

شانجان السفن موديل

سيارة شانجان ألسفن موديل 2022

أرفقنا لكم موديلات السيارات مع صورها، أما الآن سوف نوضح لكم الأسعار لكل سيارة من السيارات في السوق المصرية المحلية للسيارات.

أسعار أرخص سيارات في مصر