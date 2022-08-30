سيارات ومحركات

أرخص سيارات في مصر.. لكل الشباب سعرهم أقل من 300 ألف جنيه

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أرخص سيارات في مصر.. لكل الشباب سعرهم أقل من 300 ألف جنيه والان مع التفاصيل
 
رياض - احمد صلاح - يبحث معظم الشبان عن أرخص سيارات في مصر، ذلك مع الارتفاع المتزايد للأسعار في سوق السيارات المحلية المصرية والذي أصبح متوسط اسعار السيارات فيه يقارب 400 ألف جنيه وهذا بالطبع سعر غير مقبول لمعظم الشبان الذين يرغبون بسيارة عملية، اقتصادية وموفرة للوقود، في مقالنا هذا سوف نشارك معكم قائمة بسيارات تُصنّف أنها الأرخص في سوق السيارات المحلية في مصر، مع إيجاز حول مواصفاتها وسعرها.

أرخص سيارات في مصر

تتميز هذه السيارات بكونها مواكبة للتكنولوجيا ومتطلبات القيادة، إضافة لكونها مجهزة بتجهيزات الرفاهية والحماية، وهي:

  • زوتي SR7 موديل
سيارة زوتي SR7 موديل 2022
سيارة زوتي SR7 موديل 2022
  • بي واي دي L3 موديل
بي واي دي L3 موديل 2022
بي واي دي L3 موديل 2022
  • بروتون ساجا موديل
سيارة بروتون ساجا موديل 2022
سيارة بروتون ساجا موديل 2022
  • سوزوكي سيلارو موديل
سيارة سوزوكي سيلارو موديل 2022
سيارة سوزوكي سيلارو موديل 2022
  • شانجان السفن موديل
سيارة شانجان ألسفن موديل 2022
سيارة شانجان ألسفن موديل 2022

أرفقنا لكم موديلات السيارات مع صورها، أما الآن سوف نوضح لكم الأسعار لكل سيارة من السيارات في السوق المصرية المحلية للسيارات.

أسعار أرخص سيارات في مصر

 

 

 

نوع السيارة

 زوتي اس ار موديل 2022  

 

سانجان السفن موديل 2022

  

 

بي واي دي ال 3 موديل 2022

  

 

بروتون ساجا موديل 2022

  

 

سوزوكي سيلارو موديل 2022
 

 

 

السعر

  

 

299 ألف جنيه

  

 

275 ألف جنيه

  

 

285 ألف جنيه

  

 

288 ألف جنيه

  

 

269 ألف جنيه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

قد تقرأ أيضا