انت الان تتابع خبر أرخص سيارات في مصر.. لكل الشباب سعرهم أقل من 300 ألف جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث معظم الشبان عن أرخص سيارات في مصر، ذلك مع الارتفاع المتزايد للأسعار في سوق السيارات المحلية المصرية والذي أصبح متوسط اسعار السيارات فيه يقارب 400 ألف جنيه وهذا بالطبع سعر غير مقبول لمعظم الشبان الذين يرغبون بسيارة عملية، اقتصادية وموفرة للوقود، في مقالنا هذا سوف نشارك معكم قائمة بسيارات تُصنّف أنها الأرخص في سوق السيارات المحلية في مصر، مع إيجاز حول مواصفاتها وسعرها.
أرخص سيارات في مصر
تتميز هذه السيارات بكونها مواكبة للتكنولوجيا ومتطلبات القيادة، إضافة لكونها مجهزة بتجهيزات الرفاهية والحماية، وهي:
- زوتي SR7 موديل
- بي واي دي L3 موديل
- بروتون ساجا موديل
- سوزوكي سيلارو موديل
- شانجان السفن موديل
أرفقنا لكم موديلات السيارات مع صورها، أما الآن سوف نوضح لكم الأسعار لكل سيارة من السيارات في السوق المصرية المحلية للسيارات.
أسعار أرخص سيارات في مصر
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نوع السيارة
|زوتي اس ار موديل 2022
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سانجان السفن موديل 2022
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بي واي دي ال 3 موديل 2022
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بروتون ساجا موديل 2022
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سوزوكي سيلارو موديل 2022
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السعر
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299 ألف جنيه
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275 ألف جنيه
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285 ألف جنيه
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288 ألف جنيه
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269 ألف جنيه