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عمر شويل - جدة سعر شانجان هنتر 2023 بجميع فئاتها في السعودية ضمن عروض الوكيل، أصدرت شانجان مؤخراً أحد الطرازات المنتظرة لعام 2023 وهو طراز هنتر، وقد طرحت الشركة الصينية ذلك الموديل بأربع فئات جديدة وهي فئة اوميغا، تليها فئة أوميغا أيضاً ولكن بمحرك دفع رباعي، فئة سيغما بالاضافة إلى فئة دلتا وهي الإصدار الرابع والأكثر تجهيزاً. نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات فئات شانجان هنتر 2023 الجديدة، كما نكشف لكم عن أسعارها الآن في السعودية لدى الوكيل المجدوعي.

سعر شانجان هنتر 2023 في السعودية

تتوفر الفئة الأولي فئة اوميغا لسيارة شانجان هنتر 2023 ضمن تخفيضات المجدوعي للسيارات بسعر 72 الف و 335 ريال، محرك إقتصادي رباعي الاسطوانات 1900 سي سي قوة 150 حصان قير عادي و نظام الدفع امامي ديزل، تتميز من حيث المواصفات الداخلية و الخارجية بفتح السيارة بالريموت، نظام ذاكرة للمقاعد، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، بلوتوث و2 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الثبات، عدد 2 وسائد هوائيه وتقنية دعم المكابح، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه و جنوط 17 انش.

أسعار فئات شانجان هنتر الجديدة

كما توفرت الفئة الثانية فئة اوميغا دفع رباعي من سيارة شانجان هنتر 2023 بسعر 79 الف و235 ريال، محرك 4 سلندر 1900 سي سي قوة 150 حصان قير عادي ولكن نظام الدفع هنا هو نظام الدفع الرباعي ديزل ولديها نفس مواصفات الفئة الأولي الداخلية والخارجية. الفئة الثالثة فئة سيغما دفع رباعي أحد فئات سيارة شانجان هنتر 2023، وتتوفر بنفس محرك الفئة الثانية الاقتصادي مع نظام الدفع الرباعي، تتميز من حيث المواصفات الداخلية و الخارجية عن الفئة الأولي و الفئة الثانية من حيث نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، مكيف اوتوماتيك، كاميرا خلفية، التحكم عن طريق المقود في البلوتوث، الأوامر الصوتية و مثبت السرعة.

تتوفر ضمن عروض المجدوعي للسيارات الفئة الرابعة دلتا ضمن فئات سيارة شانجان هنتر 2023 وبلغ سعرها 88 الف و435 ريال، تتوفر بنفس محرك الفئات السابقة الاقتصادي رباعي الاسطوانات 1900 سي سي قوة 150 حصان ديزل قير عادي و نظام الدفع الرباعي، تتفوق من حيث المواصفات الداخلية و الخارجية عن الفئة الثالثة في زر تشغيل المحرك التشغيل الذكي، مسّاحات مطر اوتوماتيكية، عدد 4 وسائد هوائيه و إضاءات ليد.