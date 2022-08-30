سيارة تويوتا كامري 2003 المستعملة في السعودية برخص التراب بحالة ممتازة وباسعار منافسة ومواصفات جبارة وخيالية

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عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كامري 2003 المستعملة في السعودية كم من المواطنين في المملكة العربية السعودية يحتاجون إلى سيارة شخصية وما يمنعهم من الإقبال على الشراء هو ارتفاع الأسعار الكبير والملحوظ في المملكة العربية السعودية خاصة للسيارات الجديدة التي تأتي بمجموعة مميزة من المواصفات والمزايا.

ولكن أصبح هناك سوق خاص لبيع واستبدال السيارات المستعملة بأسعار تناسب الجميع المواطنين في المملكة، ومن ضمن هذه السيارة سيارة تويوتا كامري 2003 المليئة بالمواصفات والمزايا اللامتناهية.

سيارة تويوتا كامري 2003 المستعملة في السعودية

تحتوي السيارة على كثير من المواصفات التي تجعلها من ضمن السيارات الممتازة على الطرقات الوعرة بجميع أرجاء السعودية ويتم الحصول عليها بسعر مناسب جداً، من خلال التواصل مع صاحب السيارة، كما أن الحصول عليها سوف يرفع كثير من الأعباء من على عاتقكم وتلبية احتياجاتكم اليومية بكل سهولة.

حيث أنها مقدمة بسعر 5000 ريال سعودي كاش أما اقصاد بسعر 7000 ألف مكينة وكير يشترط الفحص بودي سليم السيارة من الرش وخالي من الصدمات، كما أنها موجودة في مدينة الرياض، وتكون بحالة جيدة من الداخل والخارج عدد الكيلو مترات 300.00.

مواصفات سيارة تويوتا كامرى 2003

تعد من السيارات المستعملة المميزة جداً التي تأتي بكثير من المزايا والمواصفات التي تجعل منها واحدة من أفضل السيارات في المملكة العربية السعودية ومن أهم مواصفاتها ما يلي: