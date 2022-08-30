نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات ميتسوبيشي ونيسان موديلات متنوعة للبيع استعمال بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات ميتسوبيشي ونيسان موديلات متنوعة للبيع استعمال بأسعار رخيصة، تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة نيسان سنترا 2014، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قوة 113 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 169 الف كيلو متر، تتميز بوسائد هوائيه، جنوط 15 انش، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية ومكيف يدوي، مشغل سي دي و4 مكبرات الصوت، ابواب شفط، صندوق خلفي كهربائي ومقاعد مخمل، السيارة بحالة نظيفة جدا البودي رش تجميلي الأبواب وتم تغير القير وكاله، الماكينة والشاص علي الشرط، وقد وصل اعلي سوم الي 13 الف ريال.

سيارات مستعملة ميتسوبيشي ونيسان للبيع

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة ميتسوبيشي أتراج 2014، محرك 3 سلندر 1200 سي سي قوة 78 حصان قير اوتوماتيك و الممشى يتجاوز 100 الف كيلو متر، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، اتصال بالبلوتوث و4 مكبرات الصوت، تقنية دعم المكابح، مقاعد مخمل، وسائد هوائيه، كاميرا خلفية وجنوط 14 انش، السيارة نظيفة بحالة ممتازة وقد وصل اعلي سوم الي 15 الف ريال و السعر المطلوب 16 الف ريال.

تتوفر بمدينة أبها للبيع سيارة ميتسوبيشي L200 2016، محرك 4 سلندر 2400 سي سي قوة 132 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 167 الف كيلو متر، تتميز بعدد 2 وسائد هوائيه، مشغل سي دي و4 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الثبات وتقنية دعم المكابح، مقاعد مخمل و مكيف يدوي، بدي وكاله ماعدا الدقات الموضحه في الصوره قير، ماكينه، عضلات، دفرنس و تكيف علي الشرط، وقد وصل أعلى سوم الي 25 الف ريال.

سيارات مستعملة بسعر رخيص

تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة نيسان التيما 2015 فل كامل ، محرك 4 سلندر 2500 سي سي قير اوتوماتيك و الممشى 293 الف كيلو متر، تتميز بنظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و4 مكبرات الصوت، ابواب شفط وصندوق خلفي كهربائي، فتحة سقف بانوراما، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخمل، حساسات أمامية وخلفية وجنوط 17 انش، السيارة بحالة ممتازة وقد وصل اعلي سوم الي 15 الف ريال.