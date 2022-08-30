نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل شركات تقسيط السيارات بالكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل شركات تقسيط السيارات بالكويت .. يتسائل العديد من المواطنين والوافدين والأجانب في دولة الكويت عن الشركات وأفضلها المخصصة لشراء وتمويل تقسيط وشراء السيارات للمواطنين بلا فائدة أو بلا ضامن أو كفيل في العاصمة الكويتية وقد ظهرت الكثير من الشركات التي تحل محل البنوك وتنافسها في تقديم العروض المناسبة الخاصة بتقسيط السيارات وبأنظمة بسيطة وسهلة تجعل المواطن أو الفرد يقبل على هذه الشركات بدلًا من اتجاهه للبنوك وذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الإسلامي فالشركات تقدم التسهيلات الأكثر راحة والأسرع أكثر من البنوك وكذلك يمكنها أن تقوم بشراء سيارة مستعملة أيضًا بالتقسيط ولذا سنذكر لك أفضل تلك الشركات داخل حدود الكويت.

أفضل شركات تقسيط السيارات بالكويت

وإذا كنت تريد أن تقوم بشراء سيارة في الكويت وتبحث عن أفضل شركات التمويل والتقسيط بداخلها نعرض لك في السطور التالية أفضلهم:-

شركة الأمانة للتمويل

تلك الشركة من أفضل وأشهر الشركات الكويتية التي تقدم للمواطنين والشركات البرامج الداعمية والتمويلية المناسبة .

وذلك فيما يخص شراء السيارات الجديدة أو المستعملة بالتقسيط فتتيح للعملاء اختيار السيارة حسب حاجتهم.

وحريتهم وكذلك القرض الذي يناسب ظروفهم المادية ومع ذلك تعرض عليهم الخطط الخاصة بالتقسيط المرنة.

والغير معقدة والتي تمنح الأفراد فرصة امتلاك السيارة بكل سهولة بالتعاون مع وكلاء الشركات العالمية .

المعتمدين وكذلك الثقة الموجودين في الكويت .

بيت التمويل الكويتي

ويقدم بيت التمويل الكويتي العديد من الخيارات الأكبر للعملاء من أجل شراء السيارات وكذلك التأمين على هذه السيارة.

بعقد يمتد لـ 5 سنوات كاملة بحد أقصى كعرض من عروض التقسيط بجانب إتاحتها الكثير من السيارات.

وبأسعار متفاوتة وطرق سداد مبسطة من خلال تعاونها مع المعارض والوكلاء المخصصين للشركات العالمية .

والمعتمدة لديها إلا أن شرطها الوحيد هو وجود ضامن للفرد الذي يريد الحصول على السيارة .

بجانب أنها لا تطلب من الفرد الحاصل على السيارة بالتقسيط سواء جديدة أو مستعملة .

أن يقوم بتحويل راتبه الشهري وذلك وفق الشروط والضوابط الخاصة بالشركة :

فهي تقدم خدمة التقسيط للسيارات بمميزات رائعة أهمها أن التمويل يكون متوافقًا مع احكام الشريعة الإسلامية.

وكذلك أن موظفيها يكونون متواجدين داخل معارض وكلاء السيارات والصالات المعتمدة والموثوقة.

داخل نطاق الكويت وذلك لإتمام الصفقات بشكل سريع وسهل .

كما أنها توضح كافة الشروط والتفاصيل قبل إنهاء وعقد الاتفاق بكل شفافية وصدق التام قبل أن تقوم باتخاذ قرار الشراء.

بجانب ذلك فقد خصصت الشركة قسم منفصل للنساء.