نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط كيا سيلتوس 2022 بـ600 ريال لمدة خمس سنوات عملاقة الكروس بمواصفات خرافية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل -وهي من أشهر شركات بيع السيارات في المملكة العربية السعودية- بتقديم عرض مميز على سيارة كيا سيلتوس 2022 بالتقسيط لفترة تصل إلى خمس سنوات وبقسط شهري قد يصل إلى أقل من ألف ريال سعودي، وسيارة كيا سيلتوس من السيارات الأكثر شهرة وإقبالًا وبحثًا في سوق السيارات سواء كانت في السوق المحلية والعالمية، وسنوضح كل التفاصيل الخاصة بعرض التقسيط عبر سطور مقالنا اليوم.

كيا سيلتوس 2022 بالتقسيط من عبد اللطيف جميل

بالنسبة إلى سعر السيارة الكلي المقدمة به سيارة كيا سيلتوس موديل 2022م فهو يبدأ من 73 ألف و850 ريال سعودي، القسط الشهري الذي يتم دفعه شهريًا يبدأ من 600 ريال سعودي ويمكنك زيادته بحسب قدرتك المادية وتقليص فترة السداد حيث أن فترة السداد ممتدة حتى خمس سنوات، وقيمة القسط الأول من سعر السيارة يبدأ من 51 ألف و224 ريال سعودي بينما القسط الأخير قيمته تبلغ حوالي 29 ألف و724 ريال سعودي.

مواصفات سيارة كيا سيلتوس 2022

تتميز السيارة بوجود شاشة لعرض الوسائط الخاصة بالمعلومات أو الترفيه مقاسها 8 بوصة وتعمل باللمس.

تتوافق شاشة السيارة مع خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وبها شاشة عرض أخرى رقمية مقاسها 8 بوصة.

محرك السيارة هو محرك يعمل بخاصية الدفع الكلي للعجلات بقوة دفع تبلغ 146 حصان ويتكون من أربع أسطوانات.

مساحة شحن حقيبة السيارة تبلغ 26.6 قدم مكعب وأقصى عزم دوران للموتور الذي نوعه cvt تبلغ 178 نيوتن لكل متر.

بالنسبة إلى تسارع السيارة فهو يبدأ من السكون الصفري حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 10.5 ثانية.

عيوب سيارة كيا سيلتوس 2022

بالنسبة إلى تسارع السيارة فهو به بعض الضعف مقارنة بالسيارات الأخرى المنافسة لها.

محرك السيارة من نوع التيربو أيضًا تسارعه ضعيف ويتوقف فجأة.

وجود بعض التجمد في شاشة السيارة التي تعمل باللمس أحيانًا.

حصلت السيارة على أربع نجوم فقط في تصنيف السلامة.

مميزات سيارة كيا سيلتوس 2022