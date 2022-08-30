نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألأسطوه وصلت البلاد… سيارة تويوتا بيلتا 2022 تعرف على كل ما يخص السيارة وأسعار بعض فئاتها الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا بيلتا 2022 تعرف على كل ما يخص السيارة، تعد سيارة تويوتا بيلتا 2022 صناعة هندية تدخل ضمن فئة سيارات السيدان وتتميز بصغر حجمها وتعود صناعتها إلى مصانع سوزوكي في الهند، تتميز السيارة بتجهيزات مميزة من حيث تقنيات الترفيه ووسائل الأمن والسلامة الموجودة بها وتحتوي على العديد من الكماليات التي تجعل تجربة القيادة بها رائعة سيارة تويوتا بلتا 2022 ويتوفر منها أصدارات أكتيف وسمارت مختلفين في السعر و الإمكانيات. سيارة تويوتا بيلتا 2022 تعرف على كل ما يخص السيارة أبعاد سيارة تويوتا بيلتا 2022 يبلغ الطول الكلى لسيارة تويوتا بيلتا 2022 نحو 4490 مليمتر.

بينما يصل عرضها إلى 1730 ملليمتر وترتفع عن الأرض بنحو 16 سم.

تبلغ سعه الشنطة الخلفية للسيارة 478 لتر. مواصفات محرك تويوتا بيلتا 2022 محرك سيارة تويوتا ببلتا 2022 يتكون من أربع أسطوانات.

يتكون من أربع أسطوانات. و تبلغ سعته 1500 سي سي ويعمل المحرك بقوة قدرها 103 حصان.

يصل عزم دوران المحرك إلى 138 نيوتن لكل متر.

ويتميز بناقل حركة أوتوماتيك.

تتسارع سيارة تويوتا بيلتا 2022 من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 12 ثانية فقط.

تعتمد تويوتا بيلتا 2023 على نظام الدفع الأمامي للعجلات في عملها.

خزان الوقود يتسع إلى 42 لتر من الوقود. وسائل الأمان والسلامة المتوفرة بسيارة تويوتا بيلتا 2022 تحتوي على 2 وسادة هوائية في الجهة الأمامية للسيارة.

تدعم نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS.

تشمل نظام توزيع الفرامل إلكترونيا EBD.

تحتوي على نظام الحماية من التعرض للسرقة إيموبليزر.

تدعم ISOFIX لتثبيت وتأمين مقاعد الأطفال وتركيب ملحقاتها. كماليات سيارة تويوتا بيلتا 2022 نظام الإضاءة بسيارة تويوتا بيلتا يعتمد على مصابيح أمامية وخلفية من الهالوجين.

تشمل مرايا جانبية تعمل بواسطة الكهرباء.

تحتوي سيارة تويوتا بيلتا 2022 على مكيف للهواء.

يمكن تعديل المقعد الأمامي يدويا.

عجلات تويوتا بيلتا بمقاس 15 بوصة.

يوجد بها مكبرات للصوت.

تدعم البلوتوث ويوجد بها منافذ USB ومخارج AUX.

تحتوي على راديو يعمل يدويا.

صنعت مقاعد سيارة تويوتا بيلتا 2022 من الجلد الفاخر.

مقابض السيارة مطعمة بالكروم، وتحتوي على مرآة تعتيم داخلية. أسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السوق السعودي يبلغ سعر الفئة الأولى من تويوتا بيلتا 2022 نحو 65 ألف ريال سعودي، بينما يبدأ سعر الفئة الثانية 77 ألف ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألأسطوه وصلت البلاد… سيارة تويوتا بيلتا 2022 تعرف على كل ما يخص السيارة وأسعار بعض فئاتها الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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