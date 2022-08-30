نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في الإمارات بالتقسيط toyota land crouser 2022 وحش الطريق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في الإمارات متاح الآن للشراء بالتقسيط، وتعد toyota land crouser 2022 من أقوى سيارات تويوتا المطروحة بسعر يبدأ من 231,900 درهم إماراتي، وهي تضم مواصفات مميزة جدًا جعلت منها الإختيار الأول لدى العديد من المستخدمين في الإمارات، ونتناول اليوم سعر السيارة وعدد الإصدارات المتاحة منها مع المواصفات تفصيلًا.

سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في الإمارات toyota land crouser 2022 وحش الطريق

السيارة لاندكروزر 2022 هي من سيارات الدفع الرباعي 4×4 التي طالما كثر الإقبال عليها في بلاد الخليج، حيث أن هذا النوع من السيارات يتحمل الإستخدام الشاق على الطرق الوعرة المليئة بالمرتفعات والمنحدرات، كما أنها سيارة تناسب كل الإستخدامات، فهي مناسبة للأسر الصغيرة، والشباب، والآباء، مما جعلها أحد أفضل السيارات التي أصدرتها شركة تويوتا في الوطن العربي.

تويوتا لاند كروزر

السيارة لاند كروزر متاح منها خمسة إصدارات وعدة ألوان متنوعة، وأبرز مواصفاتها هو ما بها من موتور قوي 24 V, DUAL VVT-I, V35A-FTS، مع كماليات نالت رضا كل المستخدمين.

مواصفات toyota land crouser 2022

السيارة تمتلك موتور قوي 6 إسطوانات بسعة 4.0 لتر، وهو يعمل بقوة 400 حصان.

معدل إستهلاك الوقود الذي اسير به السيارة هو 9.3 كيلو متر/لتر.

السيارة مزودة بعدد 10 سرعات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

معدل عزم الدوران في السيارة 650/3600 نيوتن.متر.

بالسيارة خزان وقود بسعة 110 لتر.

سعر تويوتا لاند كروزر

السيارة صدرت داخل الإمارات بعدد خمس إصدارات مختلفة، نتاول معكم سعرهم تفصيلًا في التالي:

سعر سيارة LAND CRUISER 4.0L 2022 في الإمارات يبدأ من 231,900 درهم إماراتي، ومتاح التقسيط شهريا بمبلغ 3,554 درهم إماراتي.

سعر سيارة LAND CRUISER 2022 EXR 3.5L في الإمارات يبدأ من 300,900 درهم إماراتي، ومتاح التقسيط شهريا بمبلغ 4,612 درهم إماراتي.

سعر سيارة LAND CRUISER 2022 GXR 3.5L في الإمارات يبدأ من 322,900 درهم إماراتي، ومتاح التقسيط شهريا بمبلغ 4,959 درهم إماراتي.

سعر سيارة LAND CRUISER 2022 VXR 3.5L في الإمارات يبدأ من 362,900 درهم إماراتي، ومتاح التقسيط شهريا بمبلغ 5,562 درهم إماراتي.

سعر سيارة LAND CRUISER 2022 GR-SPORT 3.5L في الإمارات يبدأ من 397,900 درهم إماراتي، ومتاح التقسيط شهريا بمبلغ 6,098 درهم إماراتي.

قدمنا لكم اليوم كل التفاصيل عن سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في دخل سوق سيارات الإمارات، والاي طرحنا عليكم كل إصداراتها بالمواصفات تفصيلًا، مع سعر الشراء بالتقسيط، وللمزيد من أخبار السيارات يمكنكم متابعتنا ليصلكم ما نقدمه يوميًا.