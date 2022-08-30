نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحدودي الدخل سيارات جديدة بقسط 923 ريال بدون مقدم ولا مصاريف إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السيارات الجديدة موديل 2023، احرص على البحث المستمر لتحصل على أفضل عروض السيارات أحدث موديل، وأوقات قليلة تفصلنا عن الاحتفال باليوم الوطني 92 ، والذي سوف تظهر به عروض متنوعة وكثيرة للجميع، ويمكنك أن تحصل على عرض جيد لك ومناسب لك، واليوم سوف نتحدث عن أقوى عرض سيارات جديدة بدون مقدم وضمان مستمر، والسيارات متاحة لجميع الأفراد والفئات، فسوف يحصل السعودي والمقيم والمتقاعد والنساء على السيارات، بإجراءات سريعة وغير معقدة، فعند اكتمال كافة المتطلبات والمستندات المطلوبة سوف تمتلك سيارتك، بدون دفع القسط الأول والثاني فهم مجانا، لك حتى تستفاد من أعلى فرصة لعروض السيارات الحديثة.

سيارات بدون مقدم

سوف تحصل على أفضل العروض التمويلية للرجال والنساء والمتقاعدين، سيارة بسعر 12 ألف موديل 2013 لدواعي السفر، من جميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، لعروض سيارات جديدة ودفع القسط الشهري 900 ريال والقسط الأول والثاني مجاني لجميع محدودي الدخل، فيمكنك أن تتقدم لطلب أفضل عروض السيارات والمقدمة من أقوى الشركات داخل المملكة العربية السعودية والموثقة بمزاولة التمويل للسعوديين والمقيمين، ومن ضمن مزايا عرض التمويل بأنك سوف تحصل على التمويل بدون ضامن ولا يحتاج إلى رسوم إدارية، وضمان طوال فترة التمويل للسيارة، لتستفيد من أقوى عروض التمويل للسيارات.

شروط تمويل السيارات الحديثة

يجب أن يكون المتقدم لا يقل في العمر عن 18 عاما.

يكون موظف بأحد القطاعات الحكومي أو الخاص أو شبه الحكومي.

الراتب لا يقل عن 3000 ريال.

للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء.

لا تقل الخدمة بجهة العمل عن ثلاثة أشهر.

تقديم حساب بنكي باسم المستفيد.

عروض السيارات الحديثة

متاح لك أفضل عروض السيارات بأنواعها كسيارات سوزوكي، وتلك أفضل السيارات من حيث الكماليات المتواجدة بداخلها، والأمان لسلامة أفراد أسرتك، ومن أهم السيارات هي سيارة ديزاير بقسط 923 ريال، ديزاير جي أل بقسط شهري 955 ريال، بالينو بقسط 1,028، وسيارات ارتيجا، فيتارا، جمني، سياز، وجميع السيارات موديل 2023 بأسعار متفاوتة للأقساط الشهرية تبدأ بأقل من 1000 ريال وحتى أقل من 2000 ريال، لضمان أن لا يؤثر القسط الشهري على دخل الفرد، ويعيش حياة هادئة بدون معاناة ويمتلك جميع احتياجاته.

كيفية طلب السيارة

سوف تتقدم لطلب السيارة بعدما تقدم بالدخول إلى شركة عبد اللطيف جميل السعودية، وتعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة المتوفرة لك من عروض السيارات موديل 2023، وإرسال المستندات من هوية المواطن إذا كان سعودي، صورة من جواز السفر للمقيم، إثبات السكن بعقد إيجار أو تمليك، تعريف بالراتب، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، ويمكنك الاتصال على خدمة العملاء على الرقم 8002442211 لتحصل على أجوبة لجميع أسئلتك والحصول على أفضل الطرق لتمويلك.