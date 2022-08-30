نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا للبيع بسعر رخيص في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا للبيع بسعر رخيص في السعودية، يريد أي شخص عند شراء سيارة جديدة أن تحتوي على كافة وسائل الراحة والأمان بالإضافة إلى الكماليات التي تتواجد داخلها ولكن أصبح هذا الشئ صعب بعد الإرتفاع الكبير في أسعار السيارات تويوتا الجديدة ولكن يوفر سوق السيارات المستعملة سيارات بجودة وإمكانيات السيارات الجديدة.

للبيع سيارة تويوتا كورولا 2005:

يوجد للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2005 مستعملة متواجدة للبيع في مدينة حفر الباطن، تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي، ويعد ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا مانيوال، بينما تم القيادة وسجل عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا بلغ 45347 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا متواجدة بلون خارجي أبيض. الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين. السيارة تويوتا كورولا تحتوي على فرش قماش وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب وجنوط وإنذار وقفل مركزي للأبواب. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582433525 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966582433525.

للبيع سيارة تويوتا كامري:

متوفر للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2008 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة حفر الباطن، تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 15000 ريال سعودي، كما يمكن الحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة بالتقسيط بمقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي، كما يعد ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

بينما سجل عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري بلغ 19000 كيلو متر، والسيارة تويوتا كامري متوفرة بالهيكل بلون خارجي أبيض. الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. السيارة تويوتا كامري بها فرش قماش وباور والنظام الذكي لركن السيارة وبلوتوث ونظام التحكم في الطارة ومدخل يو إس بي ومدخل AUX. وسائل الأمان في السيارة تويوتا كامري تحتوي على نظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وخلفية وإنذار وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583576106 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966583576106.

للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2009:

متاح للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2009 مستعملة متاحة للبيع في مدينة عرعر، وتباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 9500 ريال سعودي، وتم قيادتها وقد سجل عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري يبلغ 44000 كيلو متر، كما يعد ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.