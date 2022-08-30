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سعر ومواصفات سيارة مازدا 3 موديل 2022.. عملاق هيمشي يهز الأرض

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رياض - احمد صلاح - إليكم سعر ومواصفات مازدا 3 موديل 2022، توجد السيارة على خمسة فئات في السوق المصرية المحلية للسيارات، والفرق بالسعر بين أول فئة والخامسة تقريبًا مئة ألف جنيه، بالنسبة التجهيزات والمواصفات الأساسية فجميع الفئات مزودة بها، إنما الفرق في التجهيزات الكمالية من حيث الرفاهية والإضافات الأخرى، في هذا المقال سوف نطلعكم على أبرز مميزاتها، مواصفاتها وسعر كل فئة في السوق المصري المحلي للسيارات.
 

سعر ومواصفات مازدا 3 موديل 2022

مازدا 3 موديل 2022
مازدا 3 موديل 2022

هذه لمحة عامة عن مواصفات الإصدار الجديد من مازدا لعام 2022، أوجزناها لكم على شكل نقاط أساسية، ألا وهي:

 

• سعة المحرك: رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي
• القوة التي ينتجها المحرك: يولد قوة قدرها 110 حصان
• عزم الدوران: 6 سرعات أوتوماتيكية مع عزم للدوران 146 مع نيوتن/متر
• ناقل الحركة الأوتوماتيكي مكون من: ست سرعات تعمل وفق تقنية الجر  الأمامي للعجلات
• سرعة السيارة: يمكن أن تجتاز 200 كم/سا، مع قدرتها على التسارع والانطلاق من نقطة السكون حتى تصل إلى 12.1 ثانية
• استهلاكها للوقود: وسطيا 7.6 لتر لكلّ 100 كم/سا
• الطول: 4660 مم
• قاعدة العجلات: 2725 مم
• سعة الصندوق: 455 لتر
• وسائل السلامة، الحماية والأمان: نظام أوتوماتيكي للتحكم في الثبات والجر، نظام للضغط يساعد على تجاوز الطرقات الصعبة والمرتفعات، منظومة كاملة من الوسائد الهوائية
• وسائل الرفاهية: مكيفات عالية الجودة، شاشات، حافظات حرارة وبرودة، فرش جلد بالكامل.

سعر سيارة مازدا 3 في مصر

سعر مازدا 3 موديل 2022 في مصر
سعر مازدا 3 موديل 2022 في مصر

فيما يلي جدول بأسعار فئات سيارات مازدا:

 

 

   الفئة

  

 

الفئة الأولى

  

 

الفئة الثانية

  

 

الفئة الثالثة

  

 

الفئة الرابعة

  

 

الفئة الخامسة
 

 

     السعر

  

 

510 ألف جنسه

  

 

550 ألف جنيه

  

 

560 ألف جنيه

  

 

590 ألف جنيه

  

 

610 ألف جنيه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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