انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سيارة مازدا 3 موديل 2022.. عملاق هيمشي يهز الأرض والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات مازدا 3 موديل 2022

مازدا 3 موديل 2022

رياض - احمد صلاح - إليكم، توجد السيارة على خمسة فئات في السوق المصرية المحلية للسيارات، والفرق بالسعر بين أول فئة والخامسة تقريبًا مئة ألف جنيه، بالنسبة التجهيزات والمواصفات الأساسية فجميع الفئات مزودة بها، إنما الفرق في التجهيزات الكمالية من حيث الرفاهية والإضافات الأخرى، في هذا المقال سوف نطلعكم على أبرز مميزاتها، مواصفاتها وسعر كل فئة في السوق المصري المحلي للسيارات.

هذه لمحة عامة عن مواصفات الإصدار الجديد من مازدا لعام 2022، أوجزناها لكم على شكل نقاط أساسية، ألا وهي:

• سعة المحرك: رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي

• القوة التي ينتجها المحرك: يولد قوة قدرها 110 حصان

• عزم الدوران: 6 سرعات أوتوماتيكية مع عزم للدوران 146 مع نيوتن/متر

• ناقل الحركة الأوتوماتيكي مكون من: ست سرعات تعمل وفق تقنية الجر الأمامي للعجلات

• سرعة السيارة: يمكن أن تجتاز 200 كم/سا، مع قدرتها على التسارع والانطلاق من نقطة السكون حتى تصل إلى 12.1 ثانية

• استهلاكها للوقود: وسطيا 7.6 لتر لكلّ 100 كم/سا

• الطول: 4660 مم

• قاعدة العجلات: 2725 مم

• سعة الصندوق: 455 لتر

• وسائل السلامة، الحماية والأمان: نظام أوتوماتيكي للتحكم في الثبات والجر، نظام للضغط يساعد على تجاوز الطرقات الصعبة والمرتفعات، منظومة كاملة من الوسائد الهوائية

• وسائل الرفاهية: مكيفات عالية الجودة، شاشات، حافظات حرارة وبرودة، فرش جلد بالكامل.

سعر سيارة مازدا 3 في مصر

سعر مازدا 3 موديل 2022 في مصر

فيما يلي جدول بأسعار فئات سيارات مازدا: