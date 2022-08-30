سعر ومواصفات سيارة مازدا 3 موديل 2022.. عملاق هيمشي يهز الأرض

سعر ومواصفات مازدا 3 موديل 2022
هذه لمحة عامة عن مواصفات الإصدار الجديد من مازدا لعام 2022، أوجزناها لكم على شكل نقاط أساسية، ألا وهي:
• سعة المحرك: رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي
• القوة التي ينتجها المحرك: يولد قوة قدرها 110 حصان
• عزم الدوران: 6 سرعات أوتوماتيكية مع عزم للدوران 146 مع نيوتن/متر
• ناقل الحركة الأوتوماتيكي مكون من: ست سرعات تعمل وفق تقنية الجر الأمامي للعجلات
• سرعة السيارة: يمكن أن تجتاز 200 كم/سا، مع قدرتها على التسارع والانطلاق من نقطة السكون حتى تصل إلى 12.1 ثانية
• استهلاكها للوقود: وسطيا 7.6 لتر لكلّ 100 كم/سا
• الطول: 4660 مم
• قاعدة العجلات: 2725 مم
• سعة الصندوق: 455 لتر
• وسائل السلامة، الحماية والأمان: نظام أوتوماتيكي للتحكم في الثبات والجر، نظام للضغط يساعد على تجاوز الطرقات الصعبة والمرتفعات، منظومة كاملة من الوسائد الهوائية
• وسائل الرفاهية: مكيفات عالية الجودة، شاشات، حافظات حرارة وبرودة، فرش جلد بالكامل.
سعر سيارة مازدا 3 في مصر
فيما يلي جدول بأسعار فئات سيارات مازدا:
|
الفئة
|
الفئة الأولى
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الفئة الثانية
|
الفئة الثالثة
|
الفئة الرابعة
|
الفئة الخامسة
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السعر
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510 ألف جنسه
|
550 ألف جنيه
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560 ألف جنيه
|
590 ألف جنيه
|
610 ألف جنيه