نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات هيونداي مستعملة للبيع بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة بالسعودية, أصبح لها إنتشاراً كبير من قبل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة فالجميع يبحث عن سيارة ذات مواصفات عالية وبسعر مناسب وتُعد من أكثر الشركات التي تتميز وتتمتع بمكانة عالية في السوق العالمي لتصنيع السيارات هي شركة هيونداي، حيث تعتبر إحدى أكبر الشركات في العالم والتي جمعت بين الفخامة والرقي بجانب إنها تعتبر أقتصادية بأمتياز فلا تحتاج إلى وقود بكمية كبيرة وأيضاً من الداخل تتميز بالاتساع وتتميز بكونها ثابتة وقت القيادة للشعور أكثر بالهدوء والراحة ومن الناحية الجمالية فهى تتمتع بتصاميم متعددة والوان متنوعة ومن الداخل تتمتع بمقاعد مكسوة بالجلد والجدير بالذكر أنها يصعب إيجاد عيوب في تصنيعها بالإضافة إلى قدرتها على تحمل المشقة، لذلك فهي تعتبر الأختيار الأنسب عند شراء سيارة الأحلام.

سيارة هيونداي سوناتا إصدار 2016

سياره هونداي سوناتا 2016 مستعملة ولاكن بحالة ممتازة حيث لا تتعرض لحادث من قبل ولا يتم تغير الدهان الأصلي الخاص بها وهى الآن متواجدة بمدينة الخفجي في حي العزيزية، تتمتع السيارة بمواصفات خليجية للقدرة على مقاومة درجات الحرارة، وللتأكد من جودة السيارة يمكنك القيام بالفحص الشامل لها في مركز لصيانة السيارات المستعملة مع العلم أن عداد الممشي الخاص بالسيارة هيونداي سوناتا 2016 قطع مسافة تصل إلى 100,000 كيلو متر وتعد تلك الكليو مترات مسافة ليست كبيرة على الإطلاق مع العلم أن ناقل السيارة أوتوماتيك وتعمل بالبنزين.

بعض المزايا الإضافية التي ذكرها المالك عن السيارة سوناتا كما يلي :-

تتميز بمثبت سرعة للشعور بالأمان وقت القيادة بالأخص على طرق السفر والسير السريع.

كما تتمتع بفتحة سقف وشاشة لمس وأيضاً مرايا كهربائية ونظام ملاحة.

بها نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح كما أن المكيف يعمل وبحالة جيدة بالإضافة إلى أكياس هوائية وتعد من مزايا الأمان بالسيارة.

الكراسي بالسيارة جلد وبها مدفأة، وبها كاميرا خليفة لتسهل على السائق عملية ركن السيارة.

نظام الإضاءة بالسيارة تشتمل على أضوية زينون وLED، كما أن نظام الصوت عبارة عن بلوتوث ومدخل AUX/USB.

تتمتع هيونداي سوناتا بلون رمادي، يطلب البائع مقابل السيارة مبلغ مالي وقدره 20,000 ريال سعودي والدفع كاش أو بالتقسيط.

فللتواصل معه والاتفاق على طريقة الدفع والحصول على السيارة يجب الإتصال بالرقم السابق الخاص بمالك السيارة.