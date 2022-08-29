انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سانج يونغ تيفولي موديل 2022.. خلاص هيبقي عندك عربية حديثة ورخيصة والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات سانج يونغ تيفولي موديل 2022

رياض - احمد صلاح - تقدم سانج يونغ الكورية إصدارها الجديد لعام 2022 ألا وهوبسعر مقبول نسبيًا مقارنة بأسعار العربات الأخرى المطروحة في الأسواق والتي شهدت جميعها ارتفاعا بسعرها تقريبا بما يعادل 20 ألف جنيه في الفترة الأخيرة، يأتي هذا الإصدار في السوق المصرية في فئتين ألا وهما ستايل بلس وكومفورت، في مقالنا هذا سوف نطلعكم على أبرز مواصفات السيارة، مميزاتها، تجهيزاتها، قدراتها وسعر كل من الفئتين في السوق المصرية المحلية للسيارات.

• سعة المحرك: رباعي الأسطوانات 1.6 لتر

• القوة التي ينتجها المحرك: 128 حصان

• عزم الدوران: 6000 دورة بالدقيقة مع 160نيوتن/متر

• ناقل الحركة الأوتوماتيكي مكون من: ست سرعات

• سرعة السيارة: 85 كم/سا

• استهلاكها للوقود: 4 لتر لكلّ 100 كم/سا

• الطول: 4000 مم

• العرض: 2500. مم

• الارتفاع: 3500. مم

• قاعدة العجلات: 1450. مم

• سعة الصندوق: 400 لتر

• وسائل السلامة، الحماية والأمان: مصابيح أمامية وخلفية أنيقة، كشافات ضباب، إضاءة نهارية، غطاء محرك بخطوط حادة، مرايا خارجية مع مؤشرات انعطاف

• وسائل الرفاهية: شاشات ملونة، مكيفات، حافظات حرارة وبرودة، مآخذ USB، جنوط رياضية، زر تفعيل وايقاف المحرك، زجاج كهربائي، فرش جلد، مقود حركة متعدد الوظائف، كاميرا خلفية