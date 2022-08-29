سعر سيارة تويوتا كامري 2022 في الإمارات toyota camry 2022 بمواصفاتها القياسية

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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا كامري 2022 في الإمارات toyota camry 2022 والتي أثبتت كونها السيارة الأفضل لفئة كبيرة من محبي سيارات شركة تويوتا التي تقدمها لكم بسعر يبدأ من 98,900 درهم إماراتي، ويمكن الآن لفترة محدودة تجربة السيارة قبل الشراء فقط داخل الإمارات، مع آمكانية شراءها بالتقسيط.

سعر سيارة تويوتا كامري 2022 في الإمارات بممواصفاتها القياسية لكل الإصدارات

تعتبر سيارات تويوتا هي إحدى السيارات الشهيرة المطلوبة في السوق، وهذا لما تتسم به من مواصفات خارجية وداخلية يقابلها سعر مناسب، وهذا جعل منها الإختيار الأول للعديد من مستخدمي مركبات وكالة تويوتا في الإمارات، ومتاح من السيارة إصدارين بألوان متعددة تناسب كل المستخدمين.

تويوتا كامري

السيارة camry 2022 هي من فئة السيدان ذات المقاعد المريحة للسائق والركاب، حيث تحتوي على مقعد كهربائي للسائق مزود بدعم للظهر، مع مقاعد خلفية للركاب قابلة للطي، ومتاح الآن الإستفادة بتحربة قيادة السيارة قبل الشراء من خلال حجز موعد مع المعرض.

مواصفات toyota camry

جاءت السيارة كامري 2022 بأفضل المواصفات التي يبحث عنها معظمنا، ألا وهي الموتور القوي، والتصميم الأنيق، وكابينة القيادة المريحة، والمواصفات التقنية نذكرها لكم في التالي:

السيارة بها محرك بعدد أربع سليندرات.

سعة المحرك 2.5 لتر.

عزم الدوران في السيارة هو 23.5 تيوتن.متر.

تسير السبارة بمعدل استهلاك لوقود البنزين أقصاه 14.6 كيلو متر/لتر.

بالسيارة خزان للوقود بسعة 60 لتر.

سعر تويوتا كامري في الإمارات

تميزت السيارة بطرحها بسعر مثالي نسبيًا، حيث يقابل السعر مواصفات خاصة نالت إعجاب العديد، وفي التلي نقدم لكم سعر السيارة للإصدارين المطروحين منها في الإمارات:

سعر السيارة toyota camry 2022 S 2.5L في داخل سوق الإمارات يبدأ من مبلغ 98,900 درهم إماراتي تقريبًا، ويمكن شراء السيارة بالتقسيط على دفعات شهرية تبدأ من مبلغ 1,516 درهم إماراتي.

سعر السيارة toyota camry 2022 SE 2.5L في داخل سوق الإمارات يبدأ من مبلغ 106,900 درهم إماراتي تقريبًا، ويمكن شراء السيارة بالتقسيط على دفعات شهرية تبدأ من مبلغ 1,638 درهم إماراتي.

عرضنا عليكم اليوم مواصفات السيارة كامري 2022 والمطروحة من تويوتا داخل الإمارات بسعر مناسب، كما قدمنا لكم سعر كل إصدار من السيارة وأهم مميزاتها، وللمزيد من أخبار السيارات تابعونا يوميًا ليصلكم كل جديد في الخليج والعالم العربي.