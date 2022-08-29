نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة فورتشنر يارس كيا واكسنت بأسعار مخفضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة فورتشنر يارس كيا واكسنت بأسعار مخفضة، تتوفر بمدينة حفر الباطن للبيع سيارة هيونداي النترا 2015 نص فل، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قوة 156 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 355 الف كيلو متر، تتميز بتوافر إمكانية فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و4 مكبرات الصوت، مقاعد مخمل، حساسات هلفية، وسائد هوائيه، جنوط 16 انش وإضاءات ليد، وصل اعلي سوم الي 17 الف ريال والسعر المطلوب 25 الف ريال.

للبيع سيارات مستعملة بأسعار مخفضة

تتوفر بالشرقية للبيع سيارة هيونداي اكسنت 2015، محرك 4 سلندر 1400 سي سي قوة 108 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 257 الف كيلو متر، تتميز بوسائد هوائيه، حساسات خلفيه، جنوط 14 انش، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون) ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و4 مكبرات الصوت، مقاعد مخمل وشاشة وسطية تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو، السيارة بحالة ممتازة وقد وصل اعلي سوم الي 19 الف ريال.

تتوفر أيضاً بالشرقية للبيع سيارة تويوتا يارس 2013، محرك 4 سلندر 1300 سي سي قوة 84 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 244 الف كيلو متر، تتميز باتصال يو اس بي، مشغل سي دي ومدخل AUX، نظام حماية من السرقة، عدد 2 وسائد هوائيه تحكم كهربائي بالمقاعد وجنوط 14 انش، قير ومكينه على الشرط وعلى الفحص، البدي وكاله ماعدا الرفارف الخلفيه، فحص واستماره جديد، مكيف ممتاز والسيارة بحالة نظيفة جدا والسعر المطلوب 26 الف ريال.

سيارات مستعملة بسعر رخيص

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة كيا ريو 2015 نص فل، محرك 4 سلندر 1400 سي سي قوة 109 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 165 الف كيلو متر، تتميز بحساسات خلفية، اضاءات ليد، جنوط 17 انش، وسائد هوائيه، تشغيل المحرك، مشغل سي دي، مدخل AUX وبلوتوث، ابواب شفط، صندوق خلفي كهربائي و تحكم كهربائي بالمقاعد، البدي وكاله ما عدا الصدام الامامي مرشوش، يوجد شطب في الزجاج الامامي + الدرج الداخلي في الطبلون القفل مكسور يحتاج اصلاح او تغيير، السيارة بحالة ممتازة وقد وصل اعلي سوم الي 20 الف ريال.

تتوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة كيا سيراتو 2015، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قوة 130 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 280 الف كيلو متر، تتميز بمشغل سي دي، مدخل AUX وبلوتوث، ابواب شفط وصندوق خلفي كهربائي، وسائد هوائيه، تحكم كهربائي بالمقاعد، حساسات خلفيه وجنوط 17 انش، محركات وكالة بودي به رش ٤ أو ٥ قطع والاستمارة منتهية، وصل اعلي سوم الي 15 الف و 500 ريال و السعر المطلوب 22 الف ريال.