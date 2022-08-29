نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التقنية اليابانية..سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 بمواصفات وتصميم متميز في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر تويوتا كورولا كروس 2023 اليابانية من السيارات المتميزة التي لا تستطيع إخفاء ذوقها أو وجودها على الطريق لأنها مناسبة للاستخدام في جميع المجالات وخاصة الأعمال والعائلة، كما أنها قوية على الطرقات سريع وهو في الأساس صخرة تكسر كل الصعاب لأنه يتم تسليمها بتصميم دقيق للغاية ومعاصر وتمنحك كل ما تحتاجه، وتقدم تويوتا مجموعة كبيرة من السيارات الرائعة في السوق السعودي والتي تناسب جميع الفئات العمرية ونتيجة لذلك، وأصبحت Toyota من أوائل الشركات التي حققت مبيعات خلال العامين الماضيين مواصفات تويوتا كورولا كروس 2023 اليابانية تتمتع السيارة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات مع زوج يمكنه إنتاج ما يصل إلى 142 نيوتن / متر من عزم الدوران.

بالإضافة إلى ذلك يوفر لك محركها أقصى عزم دوران يبلغ 163 نيوتن / متر مما يدل على صلابة السيارة القوية.

تحتوي على خزان وقود بسعة تصل إلى 36 لترًا وهي عبارة عن مركبة ذات دفع أمامي.

يحتوي على ناقل حركة متغير وآلي يمكنه حمل خمسة ركاب في مقصورة فسيحة ومريحة. الجزء الخارجي من كورولا كروس تم تصميم السيارة بعناية لتكون صورة للأناقة والجمال وتناسب أذواق معظم المشترين وذلك للأسباب التالية: تأتي بعجلات من الألمنيوم ويبلغ قياسها 17 بوصة.

توفر لك السيارة نظام إضاءة مميز مع مصابيح هالوجين أمامية قادمة من الأمام وتوفر إضاءة مخصصة لوقت النهار.

الراكبان في المقدمة متاحان للركوب بالطريقة الذكية والتي توفر راحة تفوق الراحة.

التحكم في مرآة المنظر الكهربائي المسؤولة عن الإغلاق والفتح بدون تلامس.

المقابض من نفس لون السيارة التي تختارها وجناح خلفي مضمن أيضًا. المقصورة الداخلية لتويوتا كروس يمكن تشغيل المحرك وإيقافه بضغطة زر واحدة دون الحاجة إلى إدارة معقدة. تم استخدام قماش عالي الجودة في صناعة الكراسي. من أجل تجربة الراحة التامة أثناء القيادة يمكنك ضبط مقعدك أثناء العمل كسائق. تحتوي جميع النوافذ على أدوات تحكم أوتوماتيكية ويتم إنشاء المناخ بواسطة نظام التحكم في المناخ. مزودة بمكونات حماية من الشمس لحماية مقصورة السيارة من الداخل. تتوفر العديد من أدوات التحكم على عجلة قيادة السيارة. سعر تويوتا كورولا كروس 2023 ويبلغ سعر تويوتا كورولا كروس 2022 L 2wd في الفئة الأولى حوالي 83250 ريال سعودي. وتبلغ تكلفة الفئة الثانية 2WD حوالي 92050 ريال سعودي. تبلغ تكلفة الفئة الثالثة XLE 2WD حوالي 98750 ريال سعودي.

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