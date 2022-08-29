نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسعار.. أرخص سيارات جديدة في السعودية 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد العديد من فئات السيارات في السوق السعودي، الثمينة والرخيصة، لذا إليكم أرخص سيارات جديدة في السعودية، سوف نتحدث عن السعر والمميزات الخاصة بكل سيارة.

أرخص سيارات جديدة في السعودية 2023

يعد سوق السيارات السعودي السوق الأكثر استقراراً في منطقة الشرق الأوسط، بالرغم من الموجة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

ويجب التنويه أن كافة السيارات المذكورة تعرض في معارض السيارات بسعر الوكالة الأساسي، وأيضاً نعرض لكم كافة الأسعار والمواصفات في أرخص سيارات جديدة في السعودية، وهي كالتالي:

المركز الخامس: شيري اريزو ٣ 2021 camfort

يبلغ سعر السيارة 42100 ريال.

سعة محرك السيارة تصل إلى ١٥٠٠ سي سي، بقوة تصل إلى ١٠٧ حصان.

والسرعات للسيارة :٤، كما أن السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، حيث أن أقصى سرعة تصف إلى ١٧٥ كم/س.

ونوع وقود السيارة: بنزين.

نوع الجر: أمامي.

استهلاك الوقود ٦,٨ لتر لكل ١٠٠ كم.

سنة التصنيع: ٢٠٢١.

وفي المركز الرابع: شانجان أرسله ٢٠٢٣ أوتوماتيك

تبلغ قيمة السيارة ٤١٥١٥ ريال، بسعة محرك ١٥٠٠ سي سي.

وتصل قوة محرك السيارة إلى ١٠٥ حصان، والسرعات: ٤.

والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

نوع الوقود: بنزين.

نوع الجر: أمامي.

استهلاك الوقود ٦,٤ لتر لكل ١٠٠ كم.

سنة التصنيع ٢٠٢٣.

المركز الثالث: ميتسوبيشي اتراك ٢٠٢٢

يصل سعر السيارة إلى ٤١٤٠٠ ريال سعودي، بسعة محرك ١٢٠٠ سي سي.

وتبلغ قوة محرك السيارة ٧٨ حصان، والسرعات ٣.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتبلغ اكبر سرعة لها ١٧٠ كم/س.

نوع الوقود بنزين، ونوع الجر: أمامي.

استهلاك الوقود ٥ لتر لكل ١٠٠ كم، وسنة التصنيع ٢٠٢٢.

المركز الثاني: ميتسوبيشي سبيس ستار ٢٠٢٢

قيمة السيارة ٤١٤٠٠ ريال، بسعة محرك ١٢٠٠ سي سي.

بقوة محرك ٧٨ حصان، وسرعات ٣.

ناقل حركة أوتوماتيكي، وأقصى سرعة ١٧٣ كم/س.

نوع الوقود: بنزين، نوع الجر أمامي.

استهلاك الوقود ٤,١ لتر/كم، وسنة التصنيع ٢٠٢٢.

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